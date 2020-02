Terry donne sa prédiction dans le top quatre après la défaite de Chelsea face à Man Utd

Date de publication: Mardi 18 février 2020 3:14

John Terry estime que Chelsea terminera toujours quatrième de la Premier League malgré leur récente mauvaise forme.

Les Bleus occupent actuellement la dernière place en Ligue des champions, mais leur Défaite 2-0 à domicile contre Manchester United a vu d’autres équipes les entraîner dans une bataille pour la quatrième place.

Seulement quatre points séparés Chelsea quatrième et Man Utd septième, Tottenham, Sheffield United, Wolves, Arsenal et Everton ayant sans aucun doute envie de décrocher cette place finale en Ligue des champions.

Malgré la compétition, Terry fait pencher Chelsea pour trouver «un autre équipement» avant la fin de la saison.

“Cela commence avec les Spurs le week-end à la maison”, a déclaré Terry via le métro.

«C’est le match parfait pour venir répondre si vous êtes un supporter ou un joueur de Chelsea. Ce sont probablement nos plus grands rivaux, un derby local.

“Stamford Bridge va faire vibrer c’est une grande opportunité pour les joueurs d’aller montrer ce que cela signifie, montrer qu’ils veulent se battre pour le maillot.

“C’est une opportunité pour certaines personnes, peut-être qu’il y aura quelques changements par rapport au match de ce soir.

«Ce sera difficile, je pense juste que les Spurs et Man United ont eu quelques bons résultats et je pense que Chelsea est en légère baisse. Mais je pense qu’ils ont un autre équipement à utiliser et je pense que Chelsea obtiendra cette quatrième place. »