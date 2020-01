Terzigno corsaro allo Squitieri, les Rossoneri ont battu le Lavorate et s’envolent vers le haut

SARNO (SA). Succès précieux de Terzigno Calcio le week-end dernier, les rossoneri ont passé deux à zéro un coriace travail et maintenant ils regardent tous vers le bas sur les classements. Le Salerno, dans le match jusqu’à 75 ‘, s’est ensuite effondré dans les dernières minutes sous les coups de Palumbo & co.

GRAND ÉQUILIBRE, ÉGAL DROIT

Le Squitieri de Sarno porte bonheur aux garçons de M. Celestino Bufalo, qui l’a conquis pour la deuxième fois de ce premier tour, après la victoire avec l’Intercampania (0-1 le 3 novembre dernier) vient le rappel contre Lavorate Calcio grâce à deux buts dans les 15 dernières minutes du match. Les verts et blancs chers au mécène Domenico Crescenzo, prennent pour l’occasion le terrain en tenue jaune-vert, et tiennent tête aux adversaires les plus titrés et nobles pendant la majeure partie du match. Jeu astucieux et quelques bonnes contre-attaques, bien orchestrées par le fer de lance Aufiero. Ce dernier après seulement 2 minutes met une jolie balle dans le secteur de Terzignese, mais Tammaro ne reprend pas le service à cause de l’avance anticipée de Santaniello. Palumbo auparavant dangereux pour les invités avec une belle action personnelle. Phase d’équilibre, pendant environ 30 ‘les deux équipes s’affrontent sur le terrain, les Rossoneri sont préférés du point de vue du jeu mais ne peuvent pas rayer l’arrière-garde sarnaise prudente. A 31 ‘, Palumbo recommence, Giugliano prudent qui rejette. Dangereux quelques minutes plus tard, le capitaine de Terzigno, en corner, le “petit” Head Infant trouve une déviation qui envoie le ballon juste au dessus du poteau à gauche du gardien de but. À la fin de la première mi-temps, le Lavorate est revu, d’abord Aufiero frappe la barre transversale, puis au service insidieux de Cappuccio, Colombo est décisif avec une belle tête pour balayer la zone.

Travail Terzigno

TRAVAIL EN 10 ET AVANTAGE ROSSONERO

Dans la seconde moitié des rythmes plus élevés des deux équipes, à 49 ‘, le footballeur blanc-vert Esposito tente, ballon largement au-dessus de la barre transversale, répond le défenseur des Rossoneri Longobardi avec le même résultat. A 52 ‘une action obstinée de Cappuccio, qui remporte un tacle avec Colombo mais qui ne frappe pas du bord. Terzigno qui au fil des minutes grandit en conviction et en intensité, à la 62e tentative de Maresca sur un coup de pied placé, para le gardien de but. Giugliano se répète peu de temps après sur un tir puissant de Palumbo, les Rossoneri repoussent le bord avec l’avantage de Pagano dans la mêlée, anticipé au dernier moment, et avec Santaniello qui ne trouve pas l’écart sur les développements d’un corner en quelques étapes. A 69 ‘illusion sur le but de Palumbo, la diagonale de l’attaquant de Terzigno s’éteint hors du filet. A 75 ‘, les invités trouvaient le but de l’avantage: une assistance parfaite de Maresca et du Guarino nouvellement entré avec une diagonale chirurgicale dépassant Giugliano, tendant désespérément le bras. Par conséquent, le forçage des dernières minutes des garçons de M. Bufalo a été récompensé, qui bénéficie également d’une expulsion infligée à un défenseur de l’Œuvre juste avant.

Ph Terzigno, Palumbo

BIS ET PRIMATO

La tentative de Maresca à 78 ‘puis Guarino tente à nouveau, avec un tir de pointe le joueur de l’AC Milan touche le rappel. Miraculeux le numéro un des verts et blancs 60 “plus tard, quand il dévie un tir sans faute de Maresca sur l’aide infatigable de Pagano. Gaspare Infante est à nouveau vu dans les rangs des invités, revenant après une longue blessure. En pleine récupération, Terzigno signe les deux à zéro: Palumbo d’arrogance trouve le chemin vers le but, remportant trois plaqués dans la surface de réparation, le dernier avec le gardien de Lavorate, après quoi il entre le but avec le ballon. Dernier saut de la marque Sarnese, avec un tir de Raffaele Gigi rejeté par Alfieri, ce qui étend son inviolabilité à 315 ‘. Au coup de sifflet final et à la primauté conquise pour les garçons de Bufalo, cependant, Lavorate sort la tête haute, qui, parti sur dix hommes, ne peut plus contenir les raids de Rossoneri et cède.