Terzigno Fury, buts blancs dans le grand match avec Mercogliano. Arbitre dans l’œil du cyclone

OTTAVIANO (NA). À la Comunale d’Ottaviano le treizième jour du championnat de Première catégorie Campanie groupe D, affrontement au sommet entre les hôtes de la Terzigno et l’Irpinia de Mercogliano. Course résolue avec un zéro à zéro qui permet aux Rossoneri de conserver le haut du classement, mais le sens de la course est à discuter.

ROSSONERI AMAREGGIATI

Le club vésuvien se plaint en effet d’un arbitrage pour le moins insuffisant de M. Crispino di Frattamaggiore, dans une course correcte mais résolument disputée. Les Rossoneri affirment que l’arbitre a fortement influencé la progression du défi, avec deux pénalités refusées et un carton rouge attribué au kamikaze Luca Palumbo jugé excessif. L’affrontement au sommet a suggéré un match masculin, mais Terzigno, pendant et après le match, a protesté bruyamment pour une ligne d’arbitre trop dure contre lui. Sensationnel selon les Vésuves, une des deux pénalités non accordées, une touche de main d’un défenseur irpinien près du point de penalty. A 25 ‘de la fin puis la goutte qui a fait déborder le vase, deuxième jaune considéré comme controversé et rouge pour Palumbou. Malgré la fausse demi-étape, Terzigno conserve le sommet, tandis que Mercogliano reste à la troisième place à seulement deux points.

