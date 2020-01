Tesoretto Milan, après Suso salue deux autres joueurs de l’AC Milan. Les détails

MILAN. Cet après-midi, le meneur de jeu espagnol Jesus Suso atterri dans celui de Séville, négociation col Milan conclu avec un prêt avec obligation de remboursement lié à la participation et à la réalisation de la Ligue des champions par le club andalou.

TRIPLE GOODBYE

Cependant, ce n’est pas le seul transfert effectué par Boban et Maldini pendant la journée, en fait l’arrière gauche Ricardo Rodriguez, à un premier pas de Fenerbahce puis de Naples, épousera le PSV néerlandais Eindhoven. Opération qui devrait se conclure par un prêt onéreux avec une obligation de remboursement fixée à un peu plus de 6 millions d’euros. L’attaquant est également prêt à saluer le diable Krzysztof Piatek, a également semblé impliqué contre Torino et prochain époux du Herta Berlin pour environ 27 millions d’euros, l’expert du marché Carlo Laudisa souligne que si le club Rossoneri confirme ces chiffres, il réalisera même une petite plus-value. Une fois les trois opérations terminées, Milan tentera de localiser un adjoint Theo, puis les efforts les plus importants seront déployés durant l’été pour élever le niveau de l’équipe avec des greffons de calibre.