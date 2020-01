Tesoro: “Ascoli n’est pas en difficulté économique. Mots exploités”

SONDAGE

Le directeur sportif d’Ascoli Antonio Tesoro il a publié une brève déclaration sur le site Web du club après que certaines de ses déclarations d’hier aient été instrumentalisées: «Poussé sur le marché du football, j’ai dit qu’Ascoli n’est pas une entreprise qui peut se permettre d’acheter les cartes de joueurs du calibre de Scamacca, Gravillon ou Ranieri, des étiquettes d’une valeur allant jusqu’à dix millions d’euros ou plus. Mais cela ne signifie pas du tout que la Société est en difficulté économique ou qu’elle n’a pas d’argent pour investir sur le marché de janvier. – explique le ds en noir et blanc – Ascoli paie régulièrement des salaires et des cotisations aux membres et employés, donc j’invite tout le monde à bien réfléchir à toute externalisation sans être submergé par les événements “.

Voilà, l’Inter n’a jamais été aussi proche de Christian Eriksen: le Danois de Tottenham pourrait être le troisième renfort hivernal d’une Inter absolument déchaînée. Après Moïse et Young, les dirigeants Nerazzurri, Ausilio en tête, tentent de fermer ce qui serait …