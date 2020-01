Test exigeant pour la Juventus à San Paolo

Après avoir profité de la piqûre de l’Inter le week-end dernier, la Juventus fait face à ce principe du second tour dans le but d’au moins garder la distance de quatre points au sommet du calcium. Et pour continuer avec 2020 avec plein de victoires, La boîte de Sarri a un jeu de piège devant elle. A San Paolo, toujours difficile, attendez-vous à une Naples aux heures basses, vivant une saison des plus irrégulières et loin de la tête de table. Cependant, les partenopeos arrivent au rendez-vous avec un moral élevé, après avoir éliminé la Lazio dans la Coppa.

un «derby della capitalle» A Rome, l’autre grande confrontation du jour sera vécue. Où les étincelles vont sauter. Pour les «biancocelesti», quelque chose de mieux que leurs voisins en ce moment, un triomphe signifierait s’accrocher au train de la ligue et suivre la piste de la Juve et de l’Inter. De plus, Fonseca remplit l’infirmerie et après les graves blessures de Zaniolo il y a quelques semaines, Diawara sera également absent de la pelouse pendant quelques mois. Bien sûr, c’est un derby. Et là, les circonstances n’ont pas d’importance et les forces sont égalisées.

Il Inter, pour sa part, ouvre dimanche la réception du Cagliari. Ceux de Conte, renouvelés sur le marché, ne peuvent se permettre plus de trébuchements.