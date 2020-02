Tevez a averti qu’il ne sortait pas du combat: “Beaucoup pensaient que Boca a fait de l’eau aujourd’hui”

Carlos Tevez était à nouveau ce footballeur déséquilibré que le fan a raté. Boca a battu le Central Córdoba 4-0 dans la chaleur de Santiago del Estero et Apache était le protagoniste et le pilote d’un Xeneize qui a montré qu’il était toujours dans la lutte pour la Super League.

“Je pense que j’ai fait un grand match. Aujourd’hui, c’était un match où le ballon a brûlé, donc la satisfaction est grande”, a déclaré Carlitos à propos du match à Santiago. En outre, il a souligné Soldano et a déclaré que “Franco est un joueur tout-terrain. Il sacrifie beaucoup pour l’équipe et ça se voit.”

Carlitos a ajouté que “Nous devons poursuivre cette concentration” et n’a pas hésité à affirmer que “Nous allons nous battre jusqu’au bout. Maintenant c’est notre tour, ils sortent. Nous avons l’illusion d’arriver.”

En outre, il a déclaré que “beaucoup pensaient que Boca a fait de l’eau aujourd’hui. Nous montrons que nous nous battons”. Enfin, il a déclaré que “Dani Osvaldo m’a envoyé un message. J’espère que je pourrai avoir beaucoup plus d’occasions et beaucoup plus de matchs pour vivre le football.”

L’autre qui a parlé après le match était le Toto Salvio qui a souligné que “Tevez a joué de façon spectaculaire, je pense que lui et Soldano font une usure incroyable là-haut”. Et il a dit que “nous n’avons pas d’autre choix que de nous battre et d’attendre de voir ce qui se passera avec River”.

Boca reste dans le combat en Super League et est à trois points de River. Dans la prochaine date, il affrontera Godoy Cruz dans la Bombonera. Pour sa part, le millionnaire rendra visite aux étudiants de l’UNO.