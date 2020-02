Tevez: “Bien que certaines personnes m’aient retiré, aujourd’hui je peux jouer de bons matchs et je me sens bien”

Boca a fait ce qu’il avait à faire et a battu Godoy Cruz par un 3 à 0 contondant qui le maintient dans la lutte pour la Super League. Ce ne sera pas facile. Il reste deux matchs et River a trois points d’avance.

À la fin de la réunion, l’un de ceux qui ont pris la parole était Carlitos Tevez qui a ajouté des minutes de la main de Russo et a marqué lors des deux derniers matchs. Le joueur a rapidement fait référence aux critiques qu’il a reçues et s’est sorti la poitrine.

“Même si certains d’entre eux m’ont retiré, aujourd’hui je peux jouer deux bons matchs, peut-être trois et cela me rend très heureux”, a-t-il déclaré aux caméras de FOX. Il a ajouté que “je me sens très à l’aise avec tout le monde, mes collègues, avec le groupe qui se rassemble et le personnel d’entraîneurs.”

À propos du jeu, Tevez a déclaré que “Nous avons bien joué la première fois, dans la seconde nous sommes entrés un peu plus endormis. Ce fut un match difficile et ils ont pu compliquer le jeu dans n’importe quelle situation, mais dans l’expulsion ils ont baissé les bras et nous avons pu le finir”

L’Apache a clôturé en soulignant que “l’équipe joue très bien, du bon football et il est important de gagner et de continuer. “ Il faudra voir si cela lui suffit car dans la prochaine date il affrontera Columbus à Santa Fe avec l’obligation de gagner.