The Bavarian Podcast Works Show Épisode 13 – Heureux d’être de retour

Eh bien, cela a été une si longue Winterpause que j’ai l’impression de ne pas avoir vu le Bayern Munich jouer depuis la dernière décennie.

…Tu piges?

Quoi qu’il en soit, avec le match contre Hertha Berlin dimanche, nous avons décidé de marquer le retour de Die Roten avec cet épisode:

-Winterpause Wrap-up: Jake et Tom regardent trois des plus gros transferts qui ont vu les joueurs bouger dans cette fenêtre de janvier (donc pas Nübel) à Haaland, Weigel et Palacios.

-Der Ausblick: Hertha Berlin – Il est temps pour le Bayern de se venger à l’Olympiastadion. Die Roten n’a pas gagné un match de championnat à Berlin depuis des années, et Tom pense qu’il est temps de briser cette séquence. Jake affirme que c’est le jeu que le Bayern doit dominer si le plan de Brazzo sans renforts va vraiment être appliqué.

Oh ouais, NOUS AVONS AUSSI UN NOUVEAU CONCOURS POUR YA

Vous voulez gagner ces verres à bière Bayern Munich?

Tout ce que vous avez à faire est de nous aider en remplissant ce sondage via ce lien. À la fin de l’enquête, vous pouvez mettre votre e-mail et nous choisirons un gagnant au hasard qui aura de nos nouvelles à la fin du mois!

Comme toujours, merci pour le soutien! Assurez-vous de nous évaluer, comme nous, de vous abonner et de nous suivre sur les podcasts Apple, Spotify et partout où vous obtenez votre contenu audio de qualité.

Retrouvez l’un des contributeurs sur Twitter @BavarianFBWorks, @jeffersonfenner & @ TommyAdams71

Prendre plaisir!