The Bavarian Podcast Works Show: Épisode 15 – Mamba Mentality

J’ai utilisé l’image ci-dessus car je n’en trouvais pas avec le Bayern Munich et Kobe Bryant. Je suppose que cela a du sens parce qu’il était un fan de l’A.C.Milan par-dessus tout.

Comme nous le disons sur le podcast, nous avons ressenti le besoin de parler de la mort de Kobe Bryant car cela aurait vraiment pu arriver à n’importe lequel de nos joueurs. Cela aurait pu arriver à n’importe qui. Un sport comme le football a déjà connu des tragédies comme celle-ci, que ce soit Busby’s Babes en février 1958 ou l’accident de Chapecoense il y a quelques années à peine.

Donc, nous le mentionnons avec ces autres sujets:

Aujourd’hui sur le podcast:

– Après 90 minutes – Schalke 04: Jake pense que le but de Goretzka est notre premier candidat pour le but de l’année, tandis que Tom dit que la triste performance de Schalke n’est pas représentative de leur travail acharné cette saison.

– Der Ausblick: Mayence 05 – Jake semble un peu en colère contre Mayence pour leur terrible saison jusqu’à présent, et Tom pense qu’il n’y a aucun moyen pour le Bayern de perdre ce match.

– La salle de presse: Nous parlons du transfert potentiel de Leroy Sane, et montrons qu’il n’y a vraiment aucun autre club qui lui conviendrait, et nous offrons nos vues sur la perte de Kobe Bryant.

