The Bavarian Podcast Works Show – Episode 16: Tant de jeux, si peu de temps

C’est une autre Englische Woche occupée pour le Bayern Munich, qui s’achèvera avec le match de dimanche contre le RB Leipzig avec des implications majeures en Bundesliga.

Après une longue semaine, et Tom étant sous la météo, nous nous sommes finalement réunis pour vous présenter cet épisode:

Aujourd’hui sur le podcast: * Après 90 minutes – Mayence: Jake peut encore être endormi après ce snoozefest … et Tom pourrait aussi …. * Après 90 minutes – Hoffenheim: Dans le jeu plus excitant, Tom dit que le Bayern aurait pu continuer verser sur les objectifs. Pendant ce temps, les gars se tournent vers les adversaires potentiels que le Bayern pourrait affronter dans le match nul. * Der Ausblick – RB Leipzig: Nous parlons de la perte de la forme de Yussuf Poulsen, de la précision mortelle de Timo Werner et des éloges de Alphonso Davies.

Assurez-vous de rester à l’écoute dans les prochaines semaines pour un autre épisode spécial de notre série d’entrevues!

Prendre plaisir!