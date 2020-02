The Bavarian Podcast Works Show: Episode 17 – C’est tout bon bébé Babayyy

Vous avez juste une de ces semaines où vous ne semblez pas pouvoir faire quoi que ce soit?

Eh bien, les fans du Bayern Munich, c’était moi la semaine dernière. La dernière année de collège est longue et difficile, mais nous avons pu récupérer une partie de l’épisode que nous avons enregistré la semaine dernière et l’avons déposé dans celui-ci, ce qui en fait un méga-sode.

Et quel méga-sode c’est! Nous avons tant de victoires au Bayern à raconter et si peu de temps pour le faire! C’est un spectacle bourré de hauts et de bas qui vous attend aujourd’hui:

Aujourd’hui sur le podcast:

* Après 90 minutes – Paderborn: dans l’un des matchs les plus effrayants de l’année, Tom pense que l’équipe a été victime à la fois de suspensions et d’un manque de préparation pour l’adversaire

* Après 90 minutes – Chelsea: Jake appelle Alphonso Davies (DAY-VEES BRITISH COMMENTATORS!) L’un des meilleurs arrières gauches du monde en ce moment et Tom aime les performances de Serge Gnabry dans son ancienne ville natale.

* La salle de presse: nous parlons des anniversaires du Bayern en tant que club et de Hansi Flick, ainsi qu’une analyse complète et approfondie de qui peut remplacer Robert Lewandowski. De plus, comment le Bayern est affecté par la décision de Manchester City UEFA.

Nous nous engageons à vous apporter un épisode de Der Ausblick la semaine prochaine pour le match de Schalke, mais vu que nous en avons récemment fait un à Hoffenheim, nous n’en ferons pas d’autre avant ce week-end.

Prendre plaisir!