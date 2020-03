The Bavarian Podcast Works Show Épisode 18 – Traverser les mines terrestres

Oh mec.

Cela fait presque une semaine que les ultras du Bayern Munich ont été hués de Hoffenheim après avoir utilisé un langage grossier contre le propriétaire controversé Dietmar Hopp.

Étant donné qu’il s’agit du premier épisode complet de The Bavarian Podcast Works Show depuis ce jeu, nous avons réalisé que nous ne pouvions plus esquiver le problème. Mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas nous concentrer sur les autres grandes choses qui se sont produites depuis ce match:

Aujourd’hui sur le podcast:

* Après 90 minutes – Hoffenheim & Schalke: Jake est heureux que le match de Hoffenheim ait compensé le manque de buts que nous avons vu contre Schalke. Tom félicite David Wagner d’avoir fait de son mieux. Et, plus important encore, SAARBRÜCKEN EST VIVANT.

* Der Ausblick: Augsburg – Jake ne semble pas trop excité devant le Derby bavarois, et Tom est tout simplement excité de voir les nouveaux kits du 120e anniversaire.

* Avant de partir: à la lumière des événements de ce week-end avec les manifestations à Hoffenheim et dans le reste du football allemand, nous serions réprimés si nous ne parlions pas de ce tournant potentiel dans le sport que nous aimons. Jake et Tom proposent tous deux leurs idées sur les bannières, Hopp, et comment nous pouvons aller de l’avant.

Prendre plaisir!