The Bavarian Podcast Works Show – Épisode 19: Un an, toujours là

J’adore cette photo de Robert Lewandowski. C’est un tel “Comment m’aimez-vous maintenant?” image que je devais l’utiliser pour notre poste d’anniversaire d’un an.

Eh bien, malgré le manque de jeux du Bayern Munich, nous faisons toujours d’excellents podcasts ici à Bavarian Podcast Works. Pour célébrer la naissance de la capsule à l’âge d’un an, nous avons ramené notre co-hôte d’origine Chuck Smith, fraîchement sorti de sa peine.

Malgré aucun match, nous avions encore beaucoup à dire.

Aujourd’hui sur le podcast:

* Les contrats sont signés à gauche et à droite avec Hansi Flick et Thomas Müller mettant le stylo sur papier et acceptant de rester jusqu’en 2023. Jake, Chuck et Tom discutent tous des points positifs de tous ces mouvements et prévisualisent les discussions qui auront lieu avec trois autres clés joueurs pour des extensions.

* AskBPW: Nous discutons de Jonathan David, Dayot Upamecano, Kai Havertz, et plus de vos questions dans notre premier segment AskBPW dans un certain temps.

* Nous célébrons notre anniversaire d’un an avec quelques mots réfléchis et merci à tous nos auditeurs!

Je publierai quelque chose de beaucoup plus grave lorsque nous atteindrons 100 000 téléchargements dans les semaines à venir, alors aidez-nous à atteindre ce point en nous partageant avec tous vos amis supporters du Bayern!

