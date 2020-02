The Champions crée un nouveau trophée

À partir de demain L’UEFA remettra un nouveau trophée récompensant le meilleur joueur de chaque match de Ligue des champions. Le prix qui sera décerné lors de ces huitièmes de finale de la compétition continentale maximale, récompensera les meilleurs joueurs basé sur son “rôle dans les moments décisifs, la maturité tactique, la créativité et l’inspiration, la capacité exceptionnelle et le” fair-play “”.

Le trophée mettra en vedette neuf observateurs techniques qui décideront de l’homme du match A la fin de chaque rencontre. Entre eux, il y a trois Espagnols: Roberto Martínez, Aitor Karanka et Ginés Meléndez.

C’est la liste des neuf observateurs de l’UEFA, qui a d’anciens joueurs et entraîneurs d’expérience en Europe:

Cosmin contre: Ex Atlético, Milan et international roumain. Il a été entraîneur de la Roumanie entre 2017 et 2019. Aitor Karanka: Ex-centre de l’Athletic et du Real Madrid. Il a récemment formé Middlesbrough et Nottingham Forest. Roberto Martinez: Entraîneur actuel de la Belgique. Ginés Meléndez: Entraîneur prestigieux des catégories inférieures de l’équipe espagnole. Il a récolté le succès avec les U17 et U19 de La Roja. Phil Neville: À son stade de joueur, il défendait Manchester United et l’équipe anglaise. Il est actuellement l’entraîneur de l’équipe féminine d’Angleterre. Gareth Southgate: Entraîneur de l’Angleterre depuis 2016. À son stade de joueur, il a joué pour Aston Villa, Crystal Palace et Middlesbrough. Il était anglais international entre 1995-2004. Willi Ruttensteiner: L’Autrichien est responsable de la formation. Il est actuellement le directeur sportif de l’équipe d’Israël.

Le prix sera présenté en première demain dans des duels entre Atlético de Madrid-Liverpool et Borussia Dortmund-PSG lors du match aller des huitièmes de finale de Ligue des champions.