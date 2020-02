The Lowland Football League – Football abordable

Crédit photo: .

Le beau jeu – il en coûte beaucoup de nos jours. Voir vos joueurs préférés se connecter et jouer est vraiment un spectacle à voir, mais le prix que vous payez peut être exorbitant. L’argent dirige le jeu maintenant, et tout le monde n’est pas en mesure de voir ses héros jouer. “Heroes” est un mot puissant – il n’y a pas seulement les gars qui jouent au sommet, mais il y a aussi un monde de talents non découvert dans les ligues inférieures.

La ligue de football des plaines et le football abordable

La Scottish Lowland Football League, qui nourrit la Scottish Football League Two, voit parfois le talent à son meilleur – servant de cinquième niveau au football écossais. Cependant, la passion, les fans et le soutien sont toujours là. C’est une grande partie de la pyramide du football écossais qui fournit les bases des meilleures ligues.

Le concours et le format

Le format est simple. La ligue est composée d’une seule table, avec 16 équipes en compétition actuellement. La compétition de la ligue a récemment été très divertissante – voir Kelty Hearts assis en haut de la table avec Bonnyrigg fort sur la queue seulement derrière par trois points. East Stirlingshire, BSC Glasgow, les Spartiates et les poussettes de la fonction publique, le tout dans une bataille médiane. Les vainqueurs de l’année dernière, East Kilbride, se débattent ces derniers temps, montrant le remaniement que la ligue a pris.

La croissance de la Ligue

La réputation ne cesse de croître, et la ligue souhaite maintenir cet élan, allant de l’avant vers le haut. Plus de journaux et de médias couvrent la ligue. Bonnyrigg et Kelty Hearts sont tous deux très nouveaux tout en occupant les deux premières places de la compétition. Il s’agit d’une publicité brillante pour la ligue symbolisant l’amélioration et la concurrence qu’elle canalise dans ses rangs.

Faits saillants, souvenirs et joueurs vedettes

BSC Glasgow’s Cup Run

La récente course de BSC a attiré de nombreux adeptes dans leur club, et même de nombreux autres fans pour les encourager, lorsqu’ils ont atteint le cinquième tour de la Coupe écossaise William Hill. Ils ont surmonté de nombreux défis à relever par les géants Hibernian – qui ont terminé leur conte de fées par une victoire 4-1. Le jeu, ainsi que plusieurs autres, est apparu à la télévision, donnant à la Lowland Football League une exposition plus précieuse.

Les joueurs à surveiller

L’attaquant Nathan Austin des leaders de la ligue Kelty Hearts a été nommé talisman fiable, jouant un rôle crucial dans leurs performances dominantes. L’ancien joueur des Celtic et Ostersunds Michael Tidser, également de Kelty, ajoute une expérience et un contrôle inestimables à leur milieu de terrain.

Blair Lyons, qui était auparavant membre du club de la Lowland League Stirling University, est sur le point de rejoindre le club écossais Partick Thistle cet été. À 23 ans, il semble probable qu’il ait le potentiel de jouer au plus haut niveau un jour.

Jamie Dishington d’East Stirlingshire – anciennement avec les Spartiates – a démontré sa capacité à ajouter de la qualité à n’importe quel camp en contribuant avec 16 buts au milieu de terrain. Il a pu reproduire sa forme brillante à East Stirlingshire sans problème.

Thomas Collins, du BSC Glasgow, était également un choix du peloton en ce qui concerne son style de jeu complet. Complété par son brio, le jeu de BSC semble bien maîtrisé.

L’ex-homme de Hawick Royal Albert Josh Morris, actuellement de la fonction publique Poussettes, semble être de retour sur la bonne voie après un malheureux coup de blessure avec Cowdenbeath, un mouvement qui a été bien mérité après ses exploits pour le côté frontalier de l’est de l’Écosse, Hawick.

Sommaire général

La ligue est globalement intéressante et pleine de joyaux cachés du football écossais. La couverture et l’exposition se sont regroupées et ont créé plus d’occasions pour la ligue de se développer et de renforcer sa réputation. Une façon brillante de regarder du football attrayant chaque fois que vous avez envie d’économiser de l’argent, de voir la passion des fans de la ligue inférieure et d’examiner de nouveaux domaines et terrains.

