The Undertaker vs. AJ Styles EN DIRECT EN LIGNE EN LIGNE GRATUITE à WrestleMania 36: Suivez le combat dans un cimetière ou un «match de Boneyard» dans ce grand événement de la WWE d’Orlando via FOX Action Contact

The Undertaker contre AJ Styles EN DIRECT: Suivez ce combat qui se déroulera en WrestleMania 36, Événement WWE qui se déroulera sur deux jours (samedi 4 avril et dimanche 5). On ne sait pas quelle nuit les deux combattants s’affronteront, mais ce sera en «match de Boneyard» (un combat de rue, mais dans un cimetière).

Et comment la rivalité a-t-elle commencé? Tout a commencé au Super ShowDown qui s’est tenu en Arabie saoudite. Cette fois, le ‘Phenomenal’ a failli remporter le trophée Tuwaiq. La seule chose qui manquait était d’affronter Rey Mysterio dans le Gauntlet Match, mais Luke Gallows et Karl Anderson ont attaqué l’homme masqué.

De cette façon, Styles n’était plus un rival et aurait dû gagner. Cependant, à ce moment, et à la surprise générale, The Undertaker est apparu, qui a fini par vaincre AJ après lui avoir appliqué une griffe.

Quelques jours plus tard, le «Undertaker» a de nouveau ruiné les plans «phénoménaux» dans Elimination Chamber 2020, aidant Aliester Black à remporter la victoire. La guerre a été déclarée.

Depuis lors, Styles a taquiné ‘Taker’, jouant même avec la femme de ce dernier, Michelle McCool. Le muerto Dead Man »a déjà annoncé qu’il détruirait le« Phenomenal ». Et puisque le concours se déroulera dans un cimetière, c’est presque un fait que quelqu’un finira enterré.

