Thèbes nie une augmentation de salaire pour les joueurs quand il resta

Il n’y aura pas d’augmentation de salaire si la compétition reprend et que les matchs ont lieu toutes les 48 heures. Javier Tebas a extirpé la controverse causée par les informations du journaliste Juan Antonio Alcalá de la Cadena COPE, qui a suggéré que les athlètes s’attendraient à une augmentation comprise entre 15 et 20% une fois que le ballon roulerait à nouveau.

25/03/2020

Agir à 12:23

CET

SPORT.es

Le président de LaLiga a utilisé son compte sur la plateforme Twitter pour envoyer un message clair et énergique. Le joueur de Huesca a qualifié les informations de “fausses nouvelles” et a nié qu’il y ait un accord entre l’AFE et la Liga pour que les footballeurs facturent plus. “Ce n’est pas un casino. On parle de ce grave problème à la recherche de solutions sérieuses”, a ajouté le président de la direction..

Dites à Alcalá, que tout est Fake News, et que son informateur Queco Piña prend des pilules pour mentir, il n’y a pas d’accord de ce type, ce n’est pas un casino s’il vous plaît, @afefutbol et @laliga nous nous asseyons et parlons de ce grave problème à la recherche de solutions SÉRIEUSES. #FakeNews https://t.co/zD3YsryNoL

– Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) 25 mars 2020