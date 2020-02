Thèbes restructure son comité exécutif de la Ligue

Javier Tebas achève la restructuration de l’organigramme entamée en début d’année, une fois qu’il a été réélu président de la Liga jusqu’en 2024. Selon nos collègues de Palco23, le leader a décidé de réduire le nombre de membres du comité exécutif, de sorte que désormais seul un groupe de cinq professionnels en fera partie pour rendre la prise de décision plus agile. Décisions dans des domaines stratégiques.

02/05/2020

Agir à 11:19

CET

Ramón Fuentes

Désormais, selon ce média spécialisé, les membres de ce comité seront Pepe Guerra, directeur général de l’entreprise depuis janvier 2020 après le départ de Javier Gómez; Roberto Bermúdez de Castro, directeur des relations institutionnelles; Melcior Soler, directeur de l’espace audiovisuel; José Carlos Franco, à la pointe de la technologie, et Óscar Mayo, directeur des affaires et du développement international, comme l’a confirmé l’association du club à ce journal.

Ces deux dernières adresses ont été créées en 2019-2020, en préparant précisément un organigramme dans lequel le comité cherche à concentrer les axes clés de l’activité: génération de revenus, comme le supposent les départements Soler et Mayo; la protection du cadre réglementaire actuel dans lequel l’entité évolue, qui appartient à Bermúdez; et ont un back office décisif pour que tout fonctionne, ce dont Guerra et Franco sont responsables. Ces deux cadres, en plus, sont également responsables de deux des priorités de Tebas, comme le bon fonctionnement du contrôle économique et l’adaptation des La Liga, ses clubs et toute l’entreprise espagnole de football dans un contexte dans lequel les perturbations technologiques peuvent complètement changer le modèle commercial actuel.

«Ce que nous devons adapter, ce sont les fenêtres pour chaque génération et chaque système; ils ne se limitent plus à la télévision, mais sont plus pluriels, a noté Thèbes dans la dernière édition de Sports Business Meeting, une journée organisée chaque année par Palco23. La simplification du comité exécutif n’affecte pas la composition du comité de pilotage, dans lequel, outre les membres du premier, il y aura également Alfredo Bermejo, directeur de la stratégie numérique; Enrique Moreno, marque et actifs, et Joris Evers, communication globale.

Tous les trois faisaient partie du noyau dur de la prise de décision jusqu’à la réorganisation. Ce groupe de travail élargi est complété par Eva Turégano, également de communication; Pedro Malabia, football féminin; Luis Gil, responsable de la compétition et du bureau du joueur; Florentino Villabona, intégrité et sécurité; Cristina Sánchez, activation de la marque d’entreprise; María José López, directrice juridique, et Olga de la Fuente, à la tête de la fondation.