Thiago Alcantara du Bayern Munich critique le LDF pour ne pas avoir suspendu les matchs malgré le coronavirus

Le LDF a pris la parole – la 26e journée de Bundesliga se déroulera comme prévu, les matchs se déroulant à huis clos. Avec le coronavirus ravageant l’Europe en ce moment, cette décision a été vivement critiquée, en particulier par le milieu de terrain du Bayern Munich Thiago Alcantara.

Peu de temps après que la nouvelle soit devenue officielle, Thiago s’est tourné vers Twitter pour exprimer son mécontentement. Son tweet initial était directement dirigé vers le LDF. Cela a été retiré plus tard et une version modifiée a été publiée à la place, que vous pouvez lire ci-dessous:

C’est fou. S’il vous plaît, arrêtez de jouer et d’atterrir sur la réalité. Soyons honnêtes, il y a des priorités beaucoup plus importantes que n’importe quel sport.

Voici la version originale du tweet, où l’Espagnol a directement critiqué le LDF:

La décision du LDF de laisser la journée aller de l’avant signifie que l’Allemagne est le seul pays du top 5 des ligues à autoriser les matchs ce week-end. L’EPL, la Liga, la Serie A et la Ligue 1 ont déjà été suspendues, et l’UEFA a également reporté tous les matches de Ligue des Champions et Ligue Europa.

Il y a déjà des joueurs et des entraîneurs testés positifs au virus en Angleterre et en Italie, il semble donc assez imprudent pour le LDF de permettre aux matchs de se dérouler. Et tandis que toutes les précautions possibles peuvent être prises dans le stade, le simple fait de jouer à des jeux encourage les gens à se réunir en grand nombre pour soutenir leur équipe.

Lors du récent affrontement du PSG à l’UCL contre le Borussia Dortmund, par exemple, un grand nombre de supporters du PSG se sont rassemblés devant le stade malgré l’interdiction des spectateurs, ce qui a déjoué le but de jouer à huis clos. Karl-Heinz Rummenigge en est parfaitement conscient et exhorte les fans à ne rien faire de stupide:

Karl-Heinz #Rummenigge lance un appel aux fans: “Veuillez ne pas vous rendre à Berlin. Veuillez ne pas vous rassembler autour du stade. Tout ce contact doit être évité afin que le virus ne puisse pas se propager rapidement.” #FCUFCB

Bien sûr, cela semble être une demi-mesure très douce. Le football allemand souffre d’un grave manque de leadership au sommet – le DFL et le DFB sont à la fois faibles et inefficaces, et totalement non équipés pour faire face à tout type de crise. Le fait de mettre la santé des personnes en danger n’a rien d’inattendu. C’est exactement ce à quoi nous nous attendons au fil des ans.