Thiago Alcantara parle de la vie pendant la pandémie de coronavirus

Nous sommes habitués à voir Thiago Alcantara nous éblouir sur le terrain. Au cours des dernières semaines, cependant, lui et tous ses coéquipiers du Bayern Munich ont été forcés de s’entraîner à la maison ou de faire du jogging seul dans le parc plutôt que de traverser l’Allianz Arena. Dans une interview avec Bundesliga.com, Thiago a parlé de ce qu’il fait pour rester en forme pendant la pandémie de coronavirus tout en respectant les mesures de distanciation sociale adoptées pour lutter contre la propagation de la maladie.

Pour Thiago, la possibilité de sortir pour profiter des nombreux parcs de Munich et de ses environs a été une aubaine:

Tout d’abord, ici en Allemagne, nous avons le droit d’aller dans les parcs et les forêts pour courir et marcher. Cela a été un bon point pour nous, pour les sportifs, que nous puissions maintenir notre corps, travailler et courir.

Il a également décrit les séances de cyber-formation du Bayern, qui ont également été un succès en ligne. Les séances lui permettent non seulement de s’entraîner mais aussi de se connecter avec ses coéquipiers:

Mais aussi, le club a fait quelque chose d’incroyable, comme un chat vidéo avec toute l’équipe et les entraîneurs. Nous pouvons avoir de très bonnes séances de formation à domicile avec eux.

En le regardant de manière sportive, nous courons, nous faisons du vélo et ensuite nous faisons tout l’entraînement en force, la mobilité, l’étirement – tout l’entraînement fonctionnel que nous pouvons faire. Mais aussi, je pense qu’il s’agit de s’adapter à la situation, de s’adapter à cette étrange situation avec la famille et les amis.

Il a décrit l’aspect social de la cyber-formation du Bayern en particulier comme un moyen important de rester en contact avec l’équipe:

Nous sommes surtout restés en contact avec ces chats vidéo et formations. Nous avons cinq ou 10 minutes avant ou après où nous nous parlons. C’est agréable de voir qu’ils vont bien, passer un bon moment. Mais nous nous appelons aussi régulièrement, c’est sûr.

Maintenant que le Bayern Munich a repris l’entraînement dans la Säbener Strasse – bien qu’en petits groupes auxquels il est interdit d’entrer en contact physique les uns avec les autres – la fréquence des séances de cyber-formation peut baisser. Mais Thiago a de nombreux autres intérêts footballistiques pour le garder préoccupé. Interrogé sur ce qu’il fait pour rester aiguisé, il a répondu:

Donc, je regarde les vieux matchs – pas seulement de notre équipe, mais d’autres équipes – et je fais des revues de nos tactiques et je me prépare pour le retour du football.

Thiago a souligné qu’il voulait être prêt à la fin de la saison, même si les matchs se déroulent dans des stades vides:

Même si nous ne jouons pas devant une foule, ce qui est très important pour nous, même alors nous devons être prêts. Je pense que c’est le plus grand objectif, être préparé pour cela. Pour moi maintenant, je me concentre sur ça.

Pour le moment, Thiago aimerait tout simplement avoir des éclaircissements sur l’avenir – comme beaucoup d’entre nous. Il s’est concentré sur l’incertitude de la situation plutôt que sur le stress d’être à la maison:

Pour moi, c’est plus l’incertitude que le stress en ce moment. Vous n’êtes pas stressé parce que vous êtes chez vous avec les gens que vous aimez. Vous n’êtes pas sûr de savoir quand tout recommence.

Nous ne pouvons pas tous attendre que Thiago et l’équipe reçoivent la certitude dont ils ont besoin et soient de retour sur le terrain.