Thiago ouvre en Bundesliga cette saison

Le milieu de terrain espagnol a débuté cette saison avec une droite fantastique qui s’est glissée dans l’équipe du but de Hertha.

Grande rencontre du Bayern et performance fantastique de Thiago Alcántara. L’Espagnol-Brésilien est revenu aux commandes du cadre bavarois et a signé l’une de ses performances les plus convaincantes de la saison.

De plus, l’ancien joueur de Barcelone a signé son premier but de la saison après avoir placé le ballon dans l’équipe lors du troisième but de Bayer à Berlin.

Génial dès @ Thiago6 qui s’est glissé dans l’équipe! ⚽🔥

0-3 #BSCFCB pic.twitter.com/ODm5QG1uLK

En une semaine pleine de rumeurs sur une éventuelle sortie du joueur l’été prochain, Thiago s’est avéré valide et a voulu donner plus de succès au champion d’Allemagne.