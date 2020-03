Thiago Silva, évasion de Paris et réflexions sur l’avenir: la vérité entre Milan et le Real Madrid | Primapagina

Il y a aussi Thiago Silva parmi les Sud-Américains qui sont retournés dans leur ville natale après l’urgence du coronavirus qui a frappé l’Europe. Le défenseur du Paris Saint-Germain a quitté la capitale française ces derniers jours pour vivre la quarantaine chez lui au Brésil. “Nous ne sommes pas en vacances, c’est un moment de réflexion – a expliqué le défenseur au cours des dernières heures -. Nous avons tous peur de ce qui se passe. Le président Macron s’est inspiré de la situation en Italie pour prendre des mesures de confinement. Mais en étant attentive à ce qui se passait dans le pays voisin, la France n’a pas réussi à se protéger. Ici, nous aurons peut-être encore le temps, j’espère que la crise ne sera pas aussi violente qu’en Europe “, a déclaré Thiago Silva. Une évasion de Paris pour réfléchir sur l’urgence du coronavirus en premier lieu – et cela ne fait aucun doute – mais aussi sur l’avenir du football.

LA POSITION DE MILAN – Thiago, en fait, a demandé des éclaircissements en privé et en public à la direction du PSG. Le contrat arrive à expiration et Thiago n’a pas encore reçu l’offre qu’il attend au niveau économique et projet du PSG, demande une augmentation pour respecter ses conditions. Sinon, il regardera autour, mais l’hypothèse que vous revenez à Milan s’est refroidie au fil des semaines. Thiago Silva et son entourage avaient eu contacts avec Zvonimir Boban et Paolo Maldini, l’un déjà officiellement sorti de Milan et l’autre suspendu dans la balance. Des sondages simples, qui devraient le rester car Ivan Gazidis veut un Milan plus jeune avec moins d’engagements. Deux problèmes majeurs qui rendent le retour de Thiago chez les Rossoneri très complexe aujourd’hui.

REAL SCENE MADRID – Une autre piste au moment froid est celle qui mène à Madrid, Real Bank. Selon ce que rapporte Marca en Espagne, le PSG avait proposé à Thiago Silva une autre année de contrat, mais à une seule condition: que Le Real Madrid a mis 10 millions d’euros dans l’assiette pour la carte centrale brésilienne. Le club espagnol a toutefois voulu préciser immédiatement qu’il n’était pas disposé à dépenser un chiffre similaire pour la classe 1984. Refus du Real aux chiffres demandés, l’AC Milan de plus en plus éloigné et le vol de Paris pour réfléchir à l’urgence du coronavirus et au contrat expirant: l’avenir de Thiago Silva est à écrire.