“Thiago Silva veut jouer oui ou oui”

Thomas Tuchel il a de nouveau parlé de l’état physique de son capitaine Thiago Silva lors de la conférence de presse avant le match de Ligue 1 au Paris Saint-Germain à Strasbourg. Selon le technicien allemand, “Thiago veut jouer oui ou oui”.

03/06/2020

Alex Carazo

La confrontation de mercredi prochain contre le Borussia de Dormundt est marqué en rouge dans le calendrier parisien puisque l’arbitre a signalé la fin du match aller en Allemagne. Cinq jours après cette défaite, la centrale brésilienne a subi une blessure au biceps fémoral de la cuisse droite. Depuis lors, le capitaine du PSG est pataugeoire à remous sera disponible dans ce match de Champions mémorable.

Lors de la conférence de presse de mardi, Tuchel a déclaré que Thiago faisait “tout son possible” pour récupérer, mais qu’ils devaient attendre les prochains jours. Aujourd’hui est allé plus loin. “Je suis plus optimiste car je n’ai plus de douleur” Il a assuré, mais a également reconnu qu’il ne jouerait pas contre Strasbourg: “Après dix, onze jours, c’est exactement le temps. J’aurais pu jouer 15-20 minutes ce samedi, mais le risque est trop grand. Il fera l’entraînement aujourd’hui et nous augmenterons l’intensité demain et dimanche.”.

THIAGO SILVA CONDITIONNERA UNE FOIS TUCHEL

L’importance du Brésilien dans l’équipe est également démontrée lors des alignements. Avec Marco Verratti et Thomas Meunier sanctionné, Tuchel doit restructurer le onze titulaire. Et de l’apparition ou non de Thiago Silva dépendra, par exemple, la position occupée par un autre joueur aussi important que Marquinhos, qui peut jouer aussi bien comme milieu de terrain défensif que dans la ligne médiane.

“Il a une grande influence sur tout. Je parle avec Thiago presque tous les jours, il se prépare pour le match de mercredi. Il veut jouer” oui ou oui “, mais nous devons décider mardi ou mercredi matin. On ne peut pas être impatient et pousser trop “, Tuchel a condamné.

Un autre des joueurs importants des onze entraîneurs allemands est Angel Di Maria, ce qui était également douteux pour le retour des huitièmes mercredi prochain. Cependant, l’entraîneur du PSG a confirmé aujourd’hui qu’il était disponible pour jouer dans la ligue ce samedi, il commencera donc sûrement contre le Borussia Dormundt.

