Thibaut Courtois risque la colère de Lionel Messi devant El Clasico

Le gardien du Real Madrid Thibaut Courtois a risqué de mettre Lionel Messi en colère avant le Clasico de dimanche au Santiago Bernabeu.

Le gardien de but belge a donné une interview où il a posé des questions sur le capitaine de Barcelone et a été assez désobligeant dans sa réponse.

«Est-ce que je pense à Messi avant ce Clasico? Non, pas vraiment. Ce fut le cas lors de ma première saison avec l’Atlético Madrid, surtout lorsque vous jouez au Camp Nou pour la première fois, avec toutes ces stars. À ce moment-là, si vous n’y pensez pas, c’est parce que quelque chose ne va pas chez vous.

“Mais aujourd’hui, je n’y pense plus. Pour moi, Messi, c’est un joueur comme les autres. Des cauchemars à cause de lui? Non, jamais (rires). Nous l’avons étudié comme nous étudions un joueur de Celta Vigo ou Levante. Il n’y a pas de différence.”

Source | Eleven Sports

L’interview de Courtois n’est pas passée inaperçue à Barcelone. Le club a répondu sur Twitter avec une série de buts de Messi contre le buteur du Real Madrid.

Ce n’est jamais une bonne idée de terminer Messi comme nous l’avons vu tout au long de sa carrière. Le capitaine de Barcelone était également en forme mortelle la dernière fois en Liga, marquant quatre contre Eibar. Voyons qui sort en tête dimanche.