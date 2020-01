Thomas Gravesen est de retour dans le football après un style de vie énigmatique après sa retraite

Gravesen était une figure clé de certaines des équipes nationales danoises les plus performantes de nos jours

L’un des milieux de terrain les plus emblématiques d’Everton des années 2000 est de retour dans le football après plus d’une décennie d’absence. Gravesen est retourné dans sa patrie danoise quelque 11 ans après avoir pris sa retraite du football pour travailler comme expert sur une émission de télévision nationale.

Surnommé affectueusement «Mad Dog», Gravesen a été l’une des exportations de football les plus réussies du Danemark dans les années 2000, et c’est formidable de voir sa personnalité charismatique revenir dans ce qui marque son premier poste officiel dans le sport après avoir raccroché les chaussures.

Gravesen, qui a joué 66 fois pour son pays, a passé cinq années réussies à Goodison Park, faisant 141 apparitions compétitives pour les Toffees, avant de gagner un changement de vie au Real Madrid. Gravesen a pris sa retraite du sport en 2008 – après des séjours de courte durée avec le Glasgow Celtic et un deuxième passage de prêt avec Everton – et a opté pour une vie qui était très différente de celle qu’il appréciait dans le Merseyside.

De la ville de Liverpool à Sin City

Après avoir quitté sa vie de footballeur professionnel à l’âge relativement jeune de 33 ans, l’ancien as du Real Madrid a choisi de passer de «Galactico» à «High Roller» à Las Vegas. Il est devenu un visage reconnu aux tables de certaines des salles de poker les plus prestigieuses du Vegas Strip. Plus récemment, les événements de poker en direct dans la ville sont de nouveau en vogue après plusieurs années de baisse des nombres, mais le prix en argent règne toujours ici par rapport à d’autres villes touristiques du monde entier.

Au plus fort de sa carrière dans le football, Gravesen gagnait 85 000 £ par semaine avec le Real Madrid en 2005. Cependant, Gravesen savait que son séjour au Bernabeu serait bref et choisit d’investir des sommes importantes de ses revenus dans une poignée de sociétés financières. Selon un tabloïd danois, Gravesen a eu de la chance avec ces investissements, ramassant des dizaines de millions de livres. Qu’a-t-il fait avec tout cet argent? Il a fait ce que beaucoup d’autres personnes feraient à son poste – se diriger vers Las Vegas pour une partie de Texas Hold’em.

Avec une somme à huit chiffres brûlant un trou dans sa poche, Gravesen est devenu un client très fréquent dans les principales salles de poker du Strip de Las Vegas. Certains rapports suggèrent qu’il a gagné 80 millions de livres sterling aux tables de poker au cours des huit années où il a vécu dans le désert du Nevada, tandis que d’autres affirment qu’il a perdu jusqu’à 42 millions de livres sterling dans un jeu de poker à enjeux élevés. Quoi qu’il en soit, il est clair que le Danois était déterminé à s’amuser pendant sa retraite anticipée.

Gravesen a apprécié son temps sur “Millionaire’s Row”

Le vaste et unique paysage du Nevada: le terrain de jeu récent de Gravesen (SOURCE: photo, domaine public)

En montant des bâtons du Royaume-Uni à Vegas, Gravesen a acheté une maison dans une communauté fermée privée, surnommée “Millionaire’s Row” de Vegas. C’est une zone hors de la ville appelée Summerlin, qui était autrefois étiquetée par National Geographic Adventure comme le meilleur endroit de «vivre et jouer» au poker en 2007. Avec une épouse modèle, Kamila Persse et A-List Hollywood et des stars du sport comme Nicolas Cage et Andre Agassi comme voisins, c’était un autre monde de ses jours de jeu au Danemark.

Persse serait l’une des principales raisons pour lesquelles Gravesen a franchi le pas pour vivre aux États-Unis. La Tchéco-américaine, qui a depuis pris sa retraite de ses jours de modèle glamour, travaille maintenant comme agent dans l’immobilier, qui est certainement très lucratif dans la ville de Vegas pavée d’or et de sites de poker luxuriants. Le couple s’est marié à Vegas, mais Gravesen et sa nouvelle épouse ont depuis décidé de retourner au Danemark après huit ans de vie au Nevada.

De retour dans le football après avoir raté le match, malgré son style de vie glamour au Nevada

Gravesen n’a pas tardé à admettre qu’il “avait raté le football” et “toutes les dents autour de lui”, donc un rôle de spécialiste de la télévision était une opportunité que le Danois jugeait trop belle pour la manquer. Après avoir représenté son pays à l’Euro 2000, à la Coupe du monde 2002 et à l’Euro 2004, Gravesen reste une personnalité du football très respectée dans le pays.

La personnalité est sans aucun doute quelque chose que Gravesen a également apporté au football britannique. Son personnage fougueux mais amical était très proche des supporters, mais beaucoup de ses coéquipiers ne savaient pas comment le gérer.

Ancien coéquipier d’Everton, Kevin Campbell a régalé une histoire sur Gravesen dans un podcast récent avec Under The Cosh, qui a souligné la nature excentrique de Dane. Campbell a rappelé l’époque où Gravesen possédait trois supercars haut de gamme – une Porsche Turbo, un F-150 et une BMW X5. Campbell a déclaré qu’une pré-saison, Gravesen a vendu les trois, seulement pour les remplacer par une «Y-reg Nissan Micra verte». Campbell a déclaré que Gravesen «aimait» sa Micra parce que «personne ne sait qui [he is] dans cette voiture. “

Ce n’était pas seulement les fans d’Everton qui tenaient Gravesen près de leur cœur non plus. Les fans du Celtic étaient très amoureux de lui aussi, malgré le fait qu’il n’ait pas réussi à escalader les hauteurs de sa forme d’Everton à Celtic Park, après un passage au box-office du Real Madrid à Gordon Strachan’s Hoops en 2006. Son sort celtique était l’un de ses quelques regrets dans le football, admettant qu’il “n’était pas à Glasgow assez longtemps”, malgré “chaque minute”. Deux buts contre le “vieil ennemi du Celtic”, les Glasgow Rangers ont certainement aidé à gagner les supporters.

Quoi qu’il en soit, Gravesen est largement considéré comme une race de non-conformistes mourants dans le monde du football, où les accords et les partenariats de plusieurs milliards de livres ont rendu le jeu encore plus clinique. Le sort de «Mad Dog» dans l’industrie du football d’aujourd’hui est une supposition, mais une chose que vous pouvez garantir est que ce ne serait pas ennuyeux.