Son contrat devant expirer cet été, plusieurs clubs ont été liés à une décision de l’arrière droit du Paris Saint-Germain Thomas Meunier dans ce qui pourrait être la bonne affaire de l’été. Parmi les clubs qui seraient intéressés par le défenseur belge se trouve Tottenham Hotspur, la nature persuasive de Jose Mourinho aurait convaincu Meunier de déménager dans le nord de Londres cet été. L’Equipe, via Teamtalk, et Alisdair Gold de football.london ont rapporté qu’un appel téléphonique de Jose Mourinho avait «conquis» Meunier et qu’un déménagement en été est désormais une réelle possibilité.

Thomas Meunier convaincu de rejoindre Tottenham Hotspur

Meunier espère toujours un accord avec le PSG

Thomas Meunier, cependant, espère toujours un nouvel accord avec le PSG avant l’expiration de son contrat actuel en France cet été, avec une migration vers les Spurs considérée comme plus une option de sauvegarde. Mais, le Belge approchant de 29 ans, le PSG aura à cœur de se décharger de l’arrière à la recherche d’un remplaçant plus jeune alors qu’il planifie pour l’avenir.

Et, si l’on considère les implications financières de la pandémie de coronavirus, le PSG serait tout simplement mieux sans Meunier sur une masse salariale de plus en plus élevée. Cela laisse l’option de sauvegarde supposée de Meunier d’un déménagement aux Spurs extrêmement probable alors que le Belge cherche un autre grand mouvement de club.

Un accord qui convient aux deux parties

L’accord lui-même semble parfait pour les deux parties sur le papier, Meunier ayant la chance de rester au plus haut niveau, bien qu’il approche de la trentaine, et Spurs bénéficiant d’un arrières expérimenté sur un accord gratuit, ce que Daniel Levy ne pourra tout simplement pas refuser. Lorsque l’on regarde l’équipe des Spurs cette saison, il est clair qu’un latéral arrière est nécessaire, Serge Aurier se débattant souvent sur le côté défensif de la position, commettant des erreurs coûteuses et maladroites. En vérité, Meunier agirait comme le remplacement tant attendu de Kieran Trippier après plus d’un an depuis que l’Anglais a troqué Londres pour l’Atletico Madrid.

L’accord dans son ensemble semble de plus en plus probable de jour en jour, le PSG ne souhaitant pas offrir un nouveau contrat à Meunier et l’appel téléphonique de Jose Mourinho aurait gagné le défenseur belge.

