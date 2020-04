Thomas Muller admet qu’il voulait obtenir la permission de quitter le Bayern Munich

MUNICH, ALLEMAGNE – 09 avril: Thomas Mueller de Bayern Muenchen joue le ballon lors d’une session de formation au terrain d’entraînement de Saebener Strasse le 09 avril 2020 à Munich, en Allemagne. (Photo de Sebastian Widmann / .)

Avec son 12e anniversaire au Bayern Munich à l’horizon, Thomas Muller a admis qu’il souhaitait en effet la permission de quitter le club. Il aurait demandé la permission de quitter les géants allemands en hiver après avoir subi un sort légendaire au club. Thomas Muller a confirmé via SportBild et Christian Falk que la situation était tendue à l’automne et qu’il ne songeait pas à prolonger son contrat au printemps. Néanmoins, il y a deux jours, il a convenu d’un nouveau contrat.

Falk continue de relayer les commentaires de Muller: “Si nous avions réussi en automne et que mon rôle n’aurait pas changé, le FC Bayern aurait pu vivre avec l’idée de me trahir.”

Cette décision avait surpris tous ceux qui s’attendaient à ce que l’Allemand se retire à Munich. C’est surtout après une autre saison individuelle réussie au club. Muller, cependant, avait des plans différents en tête avec peut-être un sort de plus dans un autre meilleur club d’Europe sur les cartes. Et l’Allemand est toujours capable de jouer sur les plus hautes scènes, malgré l’approche des 31 cette année. L’ancien vainqueur de la Coupe du monde a marqué 16 buts cette saison dans ce qui sera son dernier à Munich; cette statistique résume son incroyable capacité technique.

Le départ éventuel de Muller marquera la fin d’une époque au Bayern Munich et la chance pour de nouveaux visages d’impressionner. Le départ pourrait même signaler l’arrivée d’un objectif de transfert à long terme, Leroy Sane; il est l’un des rares joueurs capables de remplacer la capacité de Muller au Bayern. Muller aurait eu l’impression que le moment était venu de passer à une phase de transition du club, accueillant de nouveaux talents tels qu’Alphonso Davies pour remplacer ceux prêts à partir après un sort d’or au club.

Le club espère donner à Muller l’expulsion qu’il mérite une fois qu’il sera en sécurité. Ils peuvent potentiellement donner à l’Allemand un autre titre de Bundesliga pour lever un sommet avant l’adieu émotionnel mais inévitable.

