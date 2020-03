Thomas Muller aggravé par l’absence de pourparlers de prolongation de contrat pour le Bayern Munich

Selon un nouveau reportage à Bild (via AZ), Thomas Muller est légèrement exaspéré par le fait que le Bayern Munich n’a pas encore entamé de pourparlers de prolongation de contrat avec lui. Il est entendu que le club veut attendre au moins après le match retour contre Chelsea en Ligue des champions pour le faire. Le contrat actuel de Muller avec le club expirera à l’été 2021 avec Manuel Neuer, Javi Martinez, Thiago Alcantara et David Alaba.

Depuis que Hansi Flick a pris la direction du Bayern, Muller a été l’un des joueurs les plus importants du club et a connu une forme fantastique. Il compte actuellement 10 buts et 19 passes décisives toutes compétitions confondues. Il mène la Bundesliga avec 16 passes décisives et il est également quatrième de la ligue en croix du jeu ouvert (77). La présence constante de Raumdeuter dans les onze de départ du Bayern sous Flick s’est traduite par plus de buts et plus de points. À côté d’Alphonso Davies, il a sans doute été l’un des meilleurs interprètes du Bayern sous Flick.

Le Bayern a déjà ouvert des négociations contractuelles avec Neuer, compte tenu en partie du fait qu’il a déjà signé Alexander Nubel de Schalke. Peu importe les motifs, cependant, cela serait considéré par Muller comme un peu de manque d’appréciation étant donné la qualité de ses performances.

Photo par Alexander Hassenstein / Bongarts / .

Bien sûr, la situation avec Neuer peut être différente de celle de Muller avec l’arrivée prochaine de Nubel cet été, mais cela crée toujours un précédent troublant pour un joueur comme Muller, qui a été si efficace jusqu’à présent cette campagne. Thiago et Alaba ont également été en bonne forme et pourraient également se sentir un peu perplexes quant à la raison pour laquelle leurs contrats n’ont pas encore été prolongés. Espérons que les négociations d’extension débuteront à un moment donné avant le début de la saison prochaine pour le trio -Javi Martinez pourrait ne pas avoir un dossier aussi solide, malheureusement.

Photo de Reinaldo Coddou H./.