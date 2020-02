Thomas Müller du Bayern Munich joue l’un de ses meilleurs footballeurs, et il l’apprécie

Cologne, Allemagne – Thomas Müller s’amuse beaucoup à jouer au football en ce moment.

Ce n’est pas seulement sa forme, bien que ses récentes performances aient été exceptionnelles. Ses deux passes décisives de la victoire 4-1 du Bayern à Cologne dimanche lui donnent quatre buts et quatre passes décisives toutes compétitions confondues en 2020. Il a enregistré 14 passes décisives en Bundesliga cette saison, égalant son meilleur record d’une saison dans l’élite allemande.

Mais c’est plus que ça pour Müller. Il a ensuite rappelé aux journalistes à quel point il se sent bien en jouant.

“Je ne sais pas si vous pouviez le dire, mais ça faisait vraiment du bien sur le terrain”, a déclaré Müller, faisant de son mieux pour retenir un sourire. «Nous avons joué un grand football en première mi-temps, un spectacle rare. Chaque joueur était impliqué. Nous avons fait de bonnes courses et avons eu une technique propre.

«Nous avons été extrêmement efficaces dans les 10 premières minutes – pas tant à la fin de la première mi-temps, je dois dire. Nous aurions dû mener 5-0 à la mi-temps. »

En effet, Müller et ses camarades ont fait une viande hachée de la défense de Cologne au début du match. Mais Müller en particulier semblait être sur le cloud 9, jouant avec un zen et une fluidité qui ne viennent que lorsque l’on est dans la forme de sa vie.

Ses six départs consécutifs sur le banc sous Niko Kovac en septembre et octobre semblent un souvenir lointain. Il semble également jouer avec la liberté de savoir si sa performance affecte ou non ses opportunités pour l’équipe nationale allemande, une équipe pour laquelle il ne semble pas intéressé à jouer de toute façon.

Son coup à Robert Lewandowski à la troisième minute était classique Müller: trouver un moyen non conventionnel de jouer une passe parfaite à son partenaire polonais afin qu’il puisse terminer le premier but. Son aide à Kingsley Coman quelques minutes plus tard était une manœuvre qu’il ne pouvait peut-être que faire, étirant sa jambe juste assez pour s’assurer que la passe de Lewandowski trouvait l’attaquant français.

“Certainement quand nous avons de l’énergie pour aller de l’avant, courir contre nos adversaires et que nous gagnons le ballon, nous avons alors des options pour jouer le ballon en avant”, a déclaré Müller. “Quand tout le monde est impliqué dans l’attaque, c’est amusant pour tout le monde quand on voit que quelque chose en sort.

Jouant le rôle n ° 10 derrière Lewandowski, Müller a terminé le match avec six passes clés, selon WhoScored.com. Sa passe à Serge Gnabry à la 29e minute aurait dû compléter son coup du chapeau, mais le tir de Gnabry a heurté la barre transversale.

Il est à noter que Müller a prospéré au milieu après avoir joué à droite lors des quatre précédents matchs de championnat. Il a souvent joué au centre sous Pep Guardiola à la fin du mandat de l’Espagnol, mais pas aussi souvent sous Carlo Ancelotti et Niko Kovac. Quand BavarianFootballWorks lui a demandé si c’était là qu’il préférait jouer, Müller a accepté.

“Ce n’est un secret pour personne que je me sens le plus à l’aise au milieu”, a déclaré Müller. «Mais je suis très flexible, capable de faire ce que l’entraîneur veut. Mais j’ai eu assez de temps au cours des 10, 12 dernières années pour reconnaître mes forces et où j’aime jouer. »

Peu importe où il joue, Müller joue parmi les meilleurs footballeurs de sa carrière. S’il continue comme ça, il lui sera de plus en plus difficile de cacher ce sourire.