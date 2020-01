Thomas Müller fait l’éloge du «superbe» Jadon Sancho, réfléchit à sa propre résurgence sous Hansi Flick

Thomas Muller mène la Bundesliga en passes décisives jusqu’à présent pour la saison 2019/2020 (12), et il est suivi de près à la 2e place par Jadon Sancho du Borussia Dortmund (11), qui est l’un des jeunes talents les plus excitants de la ligue. Impressionnant, Sancho a également 11 buts à son actif cette saison. Dans une récente interview avec Sport Buzzer (via Bundesliga.com), Muller a souligné la capacité de jeu de Sancho:

Jadon Sancho est un superbe joueur. Il est une menace avec sa technique, sa vitesse et ses dribbles. Il y a d’autres joueurs en Bundesliga avec ces qualités, mais ils n’ont pas sa prise de décision exceptionnelle.

Après une première campagne impressionnante pour Dortmund en 2018/2019 (12 buts, 14 passes décisives), il était difficile d’imaginer que Sancho améliore ces chiffres cette saison. Mais après seulement dix-neuf jours de match, il est bien placé pour le dépasser facilement.

Bien que les propres statistiques de Müller pour cette saison ne soient pas aussi impressionnantes que celles de Sancho, il a connu une véritable résurgence sous Hansi Flick. Après avoir échoué dans la moitié des matches de championnat du Bayern Munich sous Niko Kovac, Muller a été un habitué de Flick, démarrant 8 matches dans lesquels il a marqué 4 buts et fourni 8 passes décisives.

Müller a déclaré qu’il ne comprenait pas pourquoi il était sur le banc pour six matches de championnat consécutifs sous Kovac dans la première moitié de la saison:

Je ne pouvais pas le comprendre à ce moment-là et je ne peux toujours pas comprendre pourquoi je suis resté sur le banc pendant six matches de compétition consécutifs, parce que je sentais vraiment que je pouvais aider l’équipe. Ce n’était pas ce que j’imaginais être mon rôle alors que je venais tout juste d’avoir 30 ans. Depuis, cela se passe très bien pour moi et l’équipe – à part les deux matchs contre Bayer Leverkusen et Borussia Mönchengladbach où nous avons joué bien mais perdu.

Photo de TF-Images / .

En revanche, Müller a déclaré que la croyance en Hansi Flick selon laquelle lui et toute l’équipe se sentait a aidé le Bayern à remonter la table après des sorts difficiles pendant le Hinrunde:

Hansi fait un travail fantastique en tant qu’entraîneur et a une influence énorme sur l’équipe en raison de ses qualités humaines. Les attentes au Bayern sont cependant si élevées. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes heureux simplement parce que nous jouons bien, alors que nous continuons à courir. Mais si nous continuons dans cette veine [and win the title] Flick est sûrement la première escale du club.

Photo de Matthias Hangst / Bongarts / .