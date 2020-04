Thomas Muller insiste sur le fait que l’ère d’or du Bayern Munich n’est pas encore terminée

Après avoir signé une prolongation de contrat qui le maintiendra au Bayern Munich jusqu’en 2023, Thomas Muller devrait terminer la meilleure partie de sa carrière à Munich avant de finir par aller ailleurs ou de prendre sa retraite. Le Raumdeuter fait partie du Bayern depuis 2008 et fait partie de certaines des meilleures équipes que le club ait jamais vues en route vers sept titres consécutifs de Bundesliga, un trophée de la Ligue des champions et quatre DFB-Pokals.

Il y a eu une poignée d ‘«époques dorées» au Bayern, et beaucoup se disputeront sur la période qui a été la meilleure pour le club, mais dans une récente interview avec SportBild (Bundesliga.com), Muller a déclaré qu’il pensait que l’ère d’or n’est pas pas encore fini. Le succès continu, a-t-il dit, est ce qui est le plus important pour cette équipe, surtout si l’on veut que l’on se souvienne d’eux dans les livres d’histoire du Bayern:

Pour moi, ce qui est crucial, c’est que nous finissions par réussir. Les gens parlent encore beaucoup des joueurs des années 1970 non pas à cause des nombreux matchs auxquels ils ont joué, mais parce qu’ils ont connu un succès retentissant.

Beaucoup considèrent le début des années 2010 comme l’une des meilleures générations de l’histoire du Bayern lorsque Muller était accompagné de joueurs comme Manuel Neuer, Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm, Franck Ribery et Arjen Robben, entre autres grands. On se souvient d’eux avec tendresse pour avoir obtenu le triplé historique en 2013 sous Jupp Heynckes, mais Muller estime que le point culminant ne devrait pas être associé à la fin d’une «époque dorée». Pour lui, il reste encore du côté actuel du Bayern:

Nous étions la seule équipe du Bayern à remporter les triples, nous avons participé à la finale de la Ligue des champions à trois reprises et, bien sûr, nous avons également eu cette course incroyable avec sept titres de champion consécutifs. Pour moi, cependant, ce qui suit s’applique: cette histoire ne devrait pas encore être terminée et, à la fin, les titres gagnés comptent pour le statut d’une légende.

Photo par Contrast / Oliver Behrendt / ullstein bild via .

Personnellement, Muller profite d’une fantastique campagne 2019/2020 sous Hansi Flick. Le successeur de Niko Kovac a continué de faire confiance à Muller et cela a payé pour le Bayern. Le Raumdeuter a récolté 10 buts et 19 passes décisives dans toutes les compétitions sur un total de 35 apparitions. Il est un partant régulier sous Flick, ce qui n’était pas le cas au début de la saison quand Kovac était toujours aux commandes, et il dirige actuellement la Bundesliga en passes décisives (16).

Muller a déclaré qu’il rêvait de remporter à nouveau la Ligue des champions à 30 ans. Le Bayern volait dans la compétition avant que la pandémie de coronavirus ne stoppe le football, mais il veut encore réaliser l’exploit avant la fin de sa carrière:

Ce serait bien si, après ma carrière, les gens disaient: mec, ce Müller. Même à l’âge de 30 ans, il a de nouveau pu remporter la Ligue des champions. C’est définitivement mon objectif. Après 2013, je veux tenir les grandes oreilles [Champions League trophy] à Munich. Vous ne voulez pas seulement jouer et espérer qu’un jour il vous reviendra, ce trophée. Au cours des deux ou trois dernières années, les choses ne se sont pas si bien passées pour nous. Maintenant, je pense qu’il est temps que nous, en tant que Bayern, nous poussions un peu plus. Nous voulons attaquer activement le pot et l’équipe a eu assez de qualité pour gagner à nouveau la Ligue des Champions depuis longtemps.

Photo par Roland Krivec / DeFodi Images via .

Il a également déclaré que le Bayern ne voulait jamais que le titre de Bundesliga soit une formalité. La compétition des rivaux RB Leipzig, Borussia Dortmund, Borussia Monchengladbach et tout le monde est un défi bienvenu chaque saison: