Thomas Muller: «Pour mon jeu, la structure est super importante. Ça doit être une horloge »

Thomas Muller a connu une résurgence toute-puissante depuis que Hansi Flick a pris ses fonctions d’entraîneur des gardiens. Le local bavarois fait à nouveau partie des joueurs les plus importants du Bayern Munich et joue parmi ses meilleurs footballeurs. Il a récemment rencontré The Athletic dans une interview fascinante dans laquelle Muller était dit de bonne humeur tout au long – montré alors qu’il parlait pour “bien au-delà de son créneau horaire (l’interview)”. L’Athletic et lui-même ont discuté d’un éventail de sujets tels que Niko Kovac, comment il joue le jeu, le manque de domination du Bayern après le règne de Pep Guardiola et bien plus encore.

Muller a donné un excellent aperçu de son style de jeu unique à plusieurs reprises au cours de l’interview. Il est bien connu que le flanc droit n’est pas la meilleure ou la position préférée de Muller, cependant, il pense qu’il peut être une option efficace en cas de besoin là-bas – tout en soulignant que ce n’est “certainement pas ma position de rêve”:

Si cela ne fonctionne pas dans un jeu, les gens disent un peu vite: “Il ne peut pas jouer là-bas”. Cela devient un peu fatigant. Je peux être efficace à droite.

Cependant, comme beaucoup de Bayern le savent, Muller n’est pas vraiment un dribbleur et il ne peut pas non plus aider l’équipe à partir de positions larges sans soutien. Il a reconnu cette faiblesse dans son jeu,

Je suis trop isolé, quand personne n’entre dans les demi-espaces à l’intérieur de la droite, je n’ai pas autant d’armes pour aider l’équipe

Il a également ajouté que les ailiers spécialisés du Bayern comme Serge Gnabry sont de meilleures options sur les ailes que lui:

Si je suis complètement seul et que nous perdons le ballon rapidement, je suis moins apte à créer du danger que nos spécialistes sur les flancs

Le jeu de Muller est construit autour de courses d’une fraction de seconde dans les espaces, de jeux de va-et-vient et de réflexion rapide. Il estime que le Bayern et lui-même fonctionnent mieux lorsque l’équipe a de grandes quantités de possession avec des passes rapides. En effet, les combinaisons et les ouvertures sont plus faciles à trouver dans un tel cas. Il a dit,

Si notre rythme de dépassement est élevé et que nous avons beaucoup de possession, vous avez plus de temps en tant qu’attaquant pour choisir le bon moment pour courir à l’intérieur ou chercher une combinaison.

Au cours des dernières années, le joueur est passé principalement de buteur au plus grand fournisseur de l’équipe. Cela est largement dû au changement de personnel du Bayern Munich – par exemple, Kinglsey Coman et Serge Gnabry remplaçant Ajern Robben et Frank Ribery.

Franck Ribéry était plus un assistant qu’un finisseur. Pendant toutes ces années, nous avions tellement de possession et Franck vous chercherait toujours dans la boîte. Maintenant, nous avons Serge [Gnabry]. Il est meilleur quand il va chercher un but lui-même.

Muller est peut-être le joueur de «classe mondiale» le plus peu orthodoxe de sa génération. Pourtant, une grande partie de son jeu est structurée et calculée – en s’appuyant sur le timing parfait pour les courses et les passes qu’il fait.

Pour mon jeu, la structure est super importante. Ce doit être une horloge. Mon jeu devient très bon lorsque le Bayern est capable de passer beaucoup de temps dans le dernier tiers de manière contrôlée. C’est là que mes forces entrent en jeu.

Il y a quelques semaines, Muller a utilisé l’analogie d’une «liste de courses» pour décrire comment le football du Bayern a changé sous Flick. Flick a fourni une structure et un plan pour que les joueurs du Bayern prennent du retard. Ils ont désormais une meilleure compréhension de ce qu’il faut faire, de l’autre et de ce que l’entraîneur attend d’eux:

En tant qu’employé, il est tout simplement plus facile de parcourir votre liste de tâches et de savoir exactement ce que vous êtes censé faire. Si moi, en tant qu’avant droit, j’exerce une pression sur le ballon mais que mon arrière droit n’est pas sûr à 100% de la bonne décision pour lui, la situation est déjà terminée. Il sera trop tard, de ce mètre. Ensuite, l’adversaire joue devant moi.

Il va sans dire que c’est beaucoup plus facile si toute l’équipe est sur la même longueur d’onde.

Le Bayern de Flick a parfois joué au football scintillant, et le travail acharné est un ingrédient important du succès actuel du Bayern. Muller explique comment le Bayern a dominé ses derniers matchs:

Il est important de voir pourquoi des jeux comme ça, pourquoi des performances comme ça se produisent. Beaucoup de travail y est consacré. Il faut faire les runs, surtout sans le ballon, pour mettre la pression sur l’adversaire et récupérer le ballon. Ce travail doit être fait.

Il y a tellement de contenu plus intéressant dans cette interview qui ne peut tout simplement pas être couvert en un seul morceau. Cela a vraiment donné un aperçu de la façon dont l’esprit de Raumdeuter fonctionne sur le terrain, de la façon dont le Bayern vise à jouer et de ce qui a changé sous Flick. Espérons que le Bayern et Muller puissent continuer leurs performances dominantes contre Chelsea demain!