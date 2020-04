Thomas Müller pourrait prolonger son contrat jusqu’en 2023

Le lien de Thomas Müller avec le Bayern dépassera 2021. L’Allemand a récupéré sa meilleure version cette saison et, selon Foot Mercato, les muniques veulent que le «tout-terrain» dure jusqu’en 2023. Si elle est remplie, les années du joueur dans l’entité atteindront 23. Il est arrivé en 2000 à l’âge de 10 ans.

31/03/2020 à 20:48

A 30 ans, Müller est de retour pour avoir la proéminence perdue avec Ancelotti. Même au stade Pep Guardiola, il n’a pas brillé complètement, mais avec l’italien, il a perdu la propriété. En fait, il a critiqué l’entraîneur à plusieurs reprises depuis son départ.

Le contrat de Thomas prend fin en juin 2021, le Bayern n’attendra donc pas de voir les performances de son joueur la saison prochaine. Faites confiance à ce que vous voyez et à l’amour du milieu de terrain offensif pour le club.

La Bundesliga a déjà vu 6 buts et 16 passes décisives de l’international allemand. En tout, 10 buts et 19 passes décisives Cette saison -2 buts de plus en Ligue des champions et bien d’autres au Pokal, et 2 passes décisives en Europe et une en coupe-, jusqu’à la pause due au coronavirus.