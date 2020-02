Thomas Muller répond aux questions de 30 enfants du «Kids Club» du Bayern Munich

Thomas Müller n’est pas étranger aux conférences de presse, mais la conférence de presse de jeudi a été un peu différente pour le raumdeuter. Un panel de trente enfants du Bayern’s Kid’s Club lui a posé des questions. Chaque enfant présent à la conférence a été autorisé à poser une question à Müller. Il a été interrogé sur ses projets futurs sur le terrain et en dehors et qui était son modèle en tant qu’enfant, entre autres sujets (SportBild).

À 30 ans, Müller a déclaré qu’il lui restait encore quelques bonnes années de jeu et qu’il restait également très occupé en dehors du terrain:

J’ai trente ans maintenant. Vous pouvez jouer jusqu’à environ 35 ans. Je ne m’ennuie définitivement pas. J’ai déjà plein de projets à côté. Que ce soit mon organisme de bienfaisance ou que j’ai déjà sorti deux livres pour enfants. Je ne manque pas de travail.

Ayant grandi en tant que Bavarois natif, Müller a toujours été un fan du Bayern Munich quand il était jeune. Pendant son enfance, il a déclaré que Giovane Elber était l’une de ses plus grandes idoles:

Bien sûr, j’étais fan du Bayern. (…) J’ai toujours été fan de Giovane Elber. Il s’amusait toujours à jouer au soccer, tantôt à faire de la magie, tantôt à botter un vélo. Une fois après un but, il s’est enroulé dans un tapis du Bayern. J’ai vraiment aimé ça, alors c’était mon joueur préféré à l’époque.

Ayant joué pour le Bayern pendant plus de 12 ans ainsi que pour l’équipe nationale allemande, Müller a travaillé sous de nombreux managers différents. De tous les managers avec lesquels il a travaillé, Müller a cependant déclaré qu’il appréciait le plus son temps de travail avec Hermann Gerland:

Au fil des ans, j’ai eu le plus de plaisir et de joie avec Hermann Gerland, car il était encore un entraîneur de la jeunesse très dur au début de ma carrière de joueur, mais au cours des dix dernières années, nous avons échangé beaucoup de barbe entre eux et s’est amusé sur le terrain et a célébré de nombreux succès.

Photo par A. Hassenstein / FC Bayern via .

Müller a également été interrogé sur son meilleur ami de l’équipe, auquel il a répondu avec plusieurs joueurs avec lesquels il s’était rapproché au fil des ans avec le Bayern et Die Mannshcaft. Il n’est pas surprenant que la majorité des joueurs qu’il a nommés soient avec le Bayern et l’Allemagne depuis un certain temps:

Je m’amuse avec beaucoup de joueurs, je reste en contact régulièrement avec beaucoup d’entre eux. J’ai rencontré occasionnellement Niklas Süle en privé, car nous aimons tous les deux jouer au golf. Je connais Manuel Neuer depuis très longtemps; nous avons une bonne connexion. Philipp Lahm et Bastian Schweinsteiger étaient également de très bons copains dans l’équipe, mais ils ont déjà pris leur retraite. Ce sont les amis les plus proches, je dirais. J’espère que je n’ai oublié personne.

Vous pouvez regarder la conférence de presse vous-même ici: