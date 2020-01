Thomas Muller revient sur la victoire 4-0 du Bayern face au Hertha Berlin

Le Bayern Munich a ouvert le peloton avec une victoire 4-0 sur le Hertha Berlin à l’Olympiastadion grâce aux buts de Thomas Muller, Robert Lewandowski (penalty), Thiago Alcantara et Ivan Perisic. Avec un but et une passe décisive au cours de son quart de travail de 87 minutes, Muller était sans doute l’un des meilleurs joueurs sur le terrain pour le Bayern et il a connu une résurgence sous Hansi Flick depuis le licenciement de Niko Kovac.

S’exprimant après le match, Muller a déclaré qu’il pensait que le Bayern était trop patient en première mi-temps, mais qu’il avait accéléré son rythme en deuxième mi-temps pour le mieux (kicker):

De mon point de vue, nous avons été trop patients en première mi-temps. En seconde période, nous étions déterminés à accélérer un peu le rythme.

Bien sûr, le Bayern avait la part du lion de la possession en première mi-temps et offrait plus d’occasions que Berlin, mais aucune n’a vraiment testé le gardien Rune Jarstein. Le Bayern était peut-être préoccupé de garder un œil sur les contre-attaques que Berlin tentait de faire passer par les ailiers dynamiques Dodi Lukebakio et Javairô Dilrosun; Marko Grujić a également constitué une menace pour le Bayern en tant qu’homme de liaison au milieu.

En seconde période, Berlin a commencé à se fatiguer et des espaces ont commencé à s’ouvrir pour le Bayern. Ils ont finalement réussi à sortir de l’impasse à la 60e minute grâce au but de Muller, qui a reconnu l’espace que Berlin avait accordé au Bayern en seconde période:

Nous avons fatigué Hertha – puis les écarts se sont creusés. Ensuite, quand le nœud était ouvert, ils ne se sont plus battus non plus.

L’aide de Muller pour le but de Perisic était sa 12e en Bundesliga cette saison, ce qui est le meilleur score de la ligue à ce jour. Le deuxième plus grand nombre de passes décisives est Jadon Sancho du Borussia Dortmund, qui en a 10 jusqu’à présent, suivi de près par son coéquipier Thorgan Hazard, qui en a 9. De façon typique de Thomas Muller, le raumdeuter a plaisanté sur la façon dont il préfère marquer des buts lui-même plutôt que de mettre en place son coéquipiers, malgré ce que disent ses statistiques d’aide:

À cause de mes statistiques d’assistance, on m’a demandé si ce ne serait pas mieux de me marquer. Vos propres objectifs sont les plus amusants!

Ce fut l’une des meilleures performances de Muller de la saison jusqu’à présent et il a prouvé sous Flick pourquoi il devrait toujours commencer sur le terrain quand il est en pleine forme et disponible. Malgré sa solide performance individuelle, Muller a déclaré que la chose la plus importante à propos du résultat était de voir la jubilation collective de l’équipe lors des célébrations après le coup de sifflet final:

Aujourd’hui a été une très belle journée pour moi, bien sûr aussi pour l’équipe, quand les hommes adultes sautent comme des petits garçons – il n’y a rien de mieux.

Photo par PressFocus / MB Media / .