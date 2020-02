Thomas Tuchel: “Il n’y a pas de crise”

L’entraîneur du PSG Thomas Tuchel s’est exprimé lors d’une conférence de presse à propos de la fête d’anniversaire de Neymar. Après la victoire 1-2 contre Nantes, il a été interrogé sur ce fait, et l’entraîneur allemand a essayé de le minimiser. Le club parisien est entouré de controverses sur les prétendues mauvaises relations entre l’entraîneur et Kylian Mbappé.

Le Paris Saint Germain s’est imposé hier à domicile sur le terrain de Nantes en match de Ligue 1. Les rencontres se poursuivent pour renforcer son leadership et se dirigent vers un nouveau titre de champion. Lors de la conférence de presse qui a suivi, Thomas Tuchel a répondu aux questions posées sur l’anniversaire controversé de sa star brésilienne. “Que puis-je faire? Si je ne mets pas tous les joueurs qui étaient à la fête, je manque de matériel”, a déclaré l’entraîneur.

Cette situation survient à un moment où la relation du technicien avec l’une de ses plus grandes stars n’est pas la meilleure. Après la rencontre vécue sur le banc après le changement de Mbappé lors du dernier match, de nombreuses voix commentent que la communication entre elles est rompue.

De plus, on observe que Tuchel souffre déjà de l’usure de gérer une garde-robe avec autant d’ego et de personnages. À ce sujet, il a déclaré: “Il n’y a pas de crise. Je ne suis pas personnellement en colère. Je suis l’entraîneur et ce sont des joueurs très importants, dont nous avons besoin pour gagner des matchs. Mais il faut aussi contrôler le groupe et il n’y a pas de division”.

Le PSG est en passe de remporter un nouveau titre de Ligue 1, et devra bientôt affronter les huitièmes de finale de Ligue des Champions contre le Borussia Dormundt. Avec son autorité en cause, Tuchel doit gérer la dernière étape de la saison le plus calmement possible.