Thumb et la Fiorentina ont obtenu un match nul contre Gênes »

Samedi 25 janvier 2020

L’équipe de Florence n’a pas pu étirer sa séquence de victoires et a fait match nul contre un Gênes nécessiteux sur une base locale. Le milieu de terrain chilien, Erick Pulgar, était dès le départ et a joué tout le match dans une parité qui ne sert aucune des équipes.

La Fiorentina n’a pas pu conserver la transe gagnante qui traînait et était à égalité à domicile sans buts contre Gênes, engagé au classement de la Serie A. Le milieu de terrain chilien Erick Pulgar a été présent pendant 90 minutes pour toute Florence.

Avec un rythme intense, la rencontre a commencé chez Artemio Franchi. La Fiorentina est arrivée dans l’arc visitant des temps considérables, mais sans risque pour Mattia Perin. La véhémence des locaux commença à se diluer et ce fut Gênes qui termina mieux la première partie, avec plus de possession du ballon et atteignant l’arc de l’alto.

Dans la seconde moitié, une dynamique similaire a été observée. Et bien que le casting du Chilien soit venu plus de fois vers le but (19), seuls trois d’entre eux avaient la participation du gardien Perin. Le siège de ceux de Florence s’est fait sentir au cours des 10 dernières minutes où ils ont tenté sans cesse de franchir l’arc génois mais sans réussir à briser l’égalité.

Après cette parité, la Fiorentina n’a pas pu grimper la table et a été douzième avec 25 unités, tandis que Gênes est toujours dans la zone rouge du championnat italien à l’avant-dernière place avec 15 points et était à un point de salut, puisqu’elle occupe Lecce.

Galerie d’images