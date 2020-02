Tigers vs. Alianza FC: résumé, buts et meilleurs moments de la défaite féline au match aller des huitièmes de finale du Concachampions 2020 International Football

Tigres est tombé pour visiter avant FC Alliance 2-1 au stade Cuscatlán de San Salvador pour le match aller des huitièmes de finale de la Concachampions 2020.

Tigres vs aperçu du match Alliance

Grâce à ESPN et FOX Sports pour tout le Mexique, Tigres contre FC Alliance des visages sont visibles (EN DIRECT | EN DIRECT | EN LIGNE | GRATUIT) dans un duel qui ne convient pas au cœur pour tous les fans de “Félins”. Lors d’une réunion pour les huitièmes de finale Concachampions, à partir de 8h00 du soir (heure du Pérou), regardez le match depuis le stade Cuscatlan à San Salvador. Le groupe de «Tuca» Ferreti part par les trois points puis le défend tranquillement à domicile. Un grand match arrive entre les deux sets.

Alliance, champion de football salvadorien, recevra ce mercredi avant la UANL Tigers Mexicains lors du match aller des huitièmes de finale Ligue des Champions de la Concacaf, dans laquelle les habitants chercheront une victoire qui les aidera à améliorer leur image.

Tigers vs. Alliance: horaires et canaux de correspondance

18h00 – Mexique | FOX Sports et FOX Play

20h00 – Pérou, Équateur, Colombie, États-Unis

21 h 00 – Venezuela, Bolivie

22h00 – Argentine, Uruguay, Paraguay, Brésil, Chili

00:00 heures jeudi – Royaume-Uni

02:00 heures du jeudi – Espagne, Allemagne, Italie, France

La photo de l’entraîneur colombien Wilson Gutierrez vient à l’engagement avec une mauvaise image pour les résultats dans la ligue locale, dans laquelle ils occupent la cinquième position, neuf points derrière le leader, le Once Sports.

Les numéros de l’Alliance en championnat, deux défaites, trois nuls et deux victoires, montrent que l’équipe “pachyderme” ne trouve toujours pas le niveau qui l’a amené à dominer le football salvadorien lors des sept derniers tournois, dans lesquels il a joué le même nombre de finales consécutives Ni les buts du colombien Oswaldo Blanco, qui ajoute trois scores au championnat, ni la vitalité de l’équipe relativement jeune n’ont sauvé l’équipe de Gutierrez, qui aura avant la Tigres de l’entraîneur brésilien Ricardo Ferretti L’occasion de retrouver de bons résultats.

Tigres, le meilleur représentant mexicain au cours des cinq dernières années, remportant quatre titres et atteignant deux autres finales, a perdu dimanche dernier 1-2 contre Santos Laguna et apparaît à la dixième place de l’Aztec Clausura, bien qu’un seul point de la zone de classement La ligue.

Tigres perdu la dernière passe du Ligue des Champions de la Concacaf devant son rival le plus amer, les Rayados de Monterrey, et assumer le tournoi dans le but de le remporter après avoir perdu trois finales dans la décennie en cours, en 2016, 2017 et 2019.

Le Français André Pierre Gignac mène l’offensive des Mexicains qui ont des attaquants de premier plan comme les Colombiens Luis et Julián Quiñones, ce dernier s’est remis d’une opération au genou.

Les Mexicains feront des victimes en défense. Avant de se rendre au Salvador, Ferretti a reconnu qu’il n’aurait pas les défenseurs Jorge Torres Nilo, Diego Reyes, Hugo Ayala et le colombien Franciaco Meza, ni les attaquants Eduardo Vargas, chilien, ou Jurgen Damm, mexicain.

Les Mexicains arriveront à San Salvador cet après-midi et ne prévoient pas de reconnaître le stade Cuscatlán, où ils ont joué de nombreuses fois.

Tigers vs. Alliance: alignements possibles

Alliance: Jonathan Jiménez; Rudy Clavel, Felipe Ponce, Oswaldo Blanco, Víctor García, Marvin Monterrosa; Oscar Maldonado, José Pablo Vera, Israël Landaverde; Mario Jacobo, Juan Carlos Portillo.

Tigres: Nahuel Guzmán; Carlos Salcedo, Jordan Sierra, Eduardo Tercero; Rafael de Souza, Guido Pizarro, Luis Rodríguez, Jesús Dueñas; Enner Valencia, André Pierre Gignac, Raymundo Fulgencio.

Avec des informations EFE

