TIGRES: Les meilleures signatures du club à l’ère de Tuca Ferretti

La troisième étape à la tête de la direction technique de Ricardo “Tuca” Ferretti Dans l’UANL, les Tigres ont marqué un avant et un après, pour l’institution de San Nicolás de los Garza, l’arrivée du stratège mexicain naturalisé brésilien, ainsi que celle de l’ancien président Alejandro Rodríguez et l’actuel leader de l’organigramme, Miguel Ángel Garza dans l’Apertura 2010, c’était le début de l’âge d’or de l’équipe féline en Liga MX.

Près de 10 années consécutives à partir de Tuca Ferretti En tant qu’entraîneur des régios, nous nous souvenons des meilleures signatures qui sont venues en son temps aux commandes.

1. Damián Álvarez

C’était la première “ bombe ” des étudiants universitaires, une fois que l’entraîneur a commencé une nouvelle facette en tant que barreur du club, le milieu de terrain mexicain naturalisé argentin a été la première grande recrue de l’Apertura 2010, qui, malgré ses 31 ans, a quitté son empreinte sur l’équipe et a été un pilier important pour atteindre les premiers objectifs de l’institution.

En 2017, il est devenu l’un des joueurs les plus titrés de l’institution, remportant sept trophées avec les locaux (plus tard, d’autres joueurs le dépasseront): quatre de la Liga MX, un de la Copa MX et deux de Champion of Champions, cette même année, il a pris sa retraite en soulevant le trophée du champion Apertura 2017 contre Rayados de Monterrey, bien qu’il n’ait pas eu de minutes à jouer, le premier capitaine, Juninho, il a mis l’insigne et c’est lui qui l’a soulevé lors de la cérémonie protocolaire.

2. Hugo Ayala

Le défenseur central mexicain a été formé à l’académie des jeunes rouges et noirs de l’Atlas, en seulement deux ans, le joueur a été observé par la directive féline et dans l’Apertura 2010, ils l’ont embauché, il est devenu un partant incontestable et a été appelé dans l’équipe nationale mexicaine. .

En près de 10 ans avec le club, il a remporté neuf championnats: cinq en Liga MX, un en Copa MX et trois Champion of Champions.

3. Jorge Torres Nilo

Il a été signé avec son partenaire, Hugo Ayala, des renards de l’Apertura 2010, est également devenu un joueur incontournable de la première équipe de l’aile gauche et a été appelé depuis dans l’équipe nationale mexicaine.

Bien qu'aujourd'hui, il joue plus comme un tireur, sa hiérarchie dans le club continue de prévaloir. Après près d'une décennie, il compte également neuf titres dans ses fenêtres: cinq en Liga MX, une Copa MX et trois Champion of Champions.

4. Juninho

Le défenseur brésilien multifonctionnel d’origine polonaise et naturalisé mexicain est également arrivé à l’Apertura 2010, il était un pilier important ainsi que de nombreux éléments à l’époque, pour atteindre les objectifs de la directive, qui aspirait non seulement à éviter la descente, mais à concourir, ce qui c’est ce qu’ils ont accompli.

Il a remporté huit trophées avec le club: quatre de Liga MX, un Copa MX et trois Champion of Champions.

5. Guido Pizarro

Le milieu de terrain défensif argentin est arrivé à l’Apertura 2013, s’est presque immédiatement imposé comme un titulaire incontesté au sein de l’équipe et est devenu l’un des meilleurs pivots du football mexicain, à tel point que son niveau l’a emmené en Europe pendant un an avec Séville de LaLiga, il est parti à l’été 2017, mais l’été suivant, il est revenu pour l’ouverture 2018 avec les chats, qui l’ont à nouveau signé pour environ 8,7 millions d’euros.

Avec l’université, il a conquis: trois de Liga MX, un de Copa MX et deux Champion of Champions.

6. Nahuel Guzmán

Le gardien argentin est arrivé à l’Apertura 2014, a immédiatement obtenu la position de départ et s’est connecté avec les fans pour devenir une référence et une idole du club, il a été à plusieurs reprises le meilleur gardien de but du football mexicain.

Il a récolté sept trophées: quatre de Liga MX et trois de Champion of Champions.

7. André-Pierre Gignac

L’attaquant mexicain naturalisé français est arrivé à la Sultana del Norte, pour l’Apertura 2015 en tant que joueur autonome, après près de cinq ans dans l’institution dont il est devenu le Meilleur buteur de tous les temps des Tigres et de la ville, ainsi que le joueur avec les buts les plus actifs dans le football mexicain.

8. Javier Aquino

Après son passage discret à travers l’Europe dans des clubs en Espagne comme Villarreal et Rayo Vallecano, l’équipe féline l’a rapatrié pour l’Ouverture 2015, a immédiatement gagné une place dans le onze de départ du Tuca et peu à peu c’est devenu une référence.

Grâce à son bon moment à Tigres, il a été régulièrement appelé dans l’équipe mexicaine et a pu assister à la Coupe du monde 2018 en Russie, avec l’institution qu’il a élevée: quatre titres de Liga MX et trois Champion of Champions.

9. Luis Rodríguez

Le Chaka Rodríguez Il est de profil droit, joue principalement en tant qu’arrière droit, mais a des qualités à la fois défensives et offensives, il peut donc être activé comme latéral, intérieur et extrême. Comme si cela ne suffisait pas, il détient le record du seul joueur à être champion avec les deux équipes de Nuevo León.

Le footballeur multifonctionnel est arrivé à l’Apertura 2016 après avoir disparu Chiapas FC et en fait la directive féline a remporté la signature des Chivas pour 5 millions de dollars et en raison de leur niveau, ils ont été convoqués à l’équipe mexicaine, avec le club qui lui a été décerné: quatre titres de Liga MX et trois Champion of Champions.

10. Eduardo Vargas

Issu du football européen, l’attaquant chilien est arrivé à la Clausura 2017, peu à peu il gagnait une place dans l’équipe et malgré le fait qu’il ait actuellement beaucoup de compétition, il est généralement un grand élément dans le schéma de l’entraîneur.

Il a gagné: deux champions de Liga MX et deux champions de champions.