Timo Werner accélère les revendications de Liverpool avec la grande vantardise de Jurgen Klopp

Date de publication: dimanche 23 février 2020 9h51

L’attaquant de RB Leipzig, Timo Werner, a pour la deuxième fois cette semaine clairement indiqué qu’il voulait signer pour Liverpool cet été après avoir fait des références plus révélatrices sur un déménagement à Anfield.

Les Reds ont été fortement liés à un mouvement pour l’international allemand, qui est considéré comme une option de secours à leur trio offensif de Roberto Firmino, Sadio Mane et Mohamed Salah.

La tenue d’Anfield serait prête à respecter la clause de libération de Werner de 58 millions d’euros (50 millions de livres sterling), tandis que le joueur a déclaré ouvertement son admiration pour les champions d’Europe en titre après avoir marqué le but vainqueur lors de la victoire de son équipe en Ligue des Champions à Tottenham mercredi.

“Je sais que Liverpool est la meilleure équipe du monde en ce moment et quand vous êtes lié à cette équipe, cela me rend très fier”, a-t-il déclaré après son but contre les Spurs.

“C’est un plaisir mais je sais que Liverpool joue beaucoup de bons joueurs et je dois m’améliorer et j’ai besoin d’apprendre beaucoup plus de choses pour arriver à ce niveau et y jouer.”

Mais après avoir de nouveau atteint le fond du filet samedi lors de l’impressionnante victoire de Leipzig 5-0 contre Schalke et portant le total de cette saison à 27 buts, Werner a parlé à Sky Germany pour intensifier une fois de plus sa croisade personnelle pour rejoindre Liverpool – cette fois en rendant hommage à l’homme principal des Merseysiders.

“Jurgen Klopp est le meilleur entraîneur du monde”, a-t-il déclaré. “Il y a beaucoup à suggérer que mon style de jeu conviendrait là-bas (Liverpool).”

Malgré le souhait apparent de Werner de déménager à Liverpool, son manager à Leipzig, Julian Nagelsmann, l’a prévenu qu’un déménagement à Anfield pourrait ne pas être dans le meilleur intérêt de sa carrière.

“Il serait plus difficile pour Timo Werner de jouer à Liverpool qu’à Leipzig”, a déclaré Nagelsmann à Sport Bild.

«Il n’obtiendra pas le statut qu’il a ici au cours des premières années et je le lui dis aussi.

«Les garçons voient comment nous nous développons et quel potentiel nous avons. Nous ne laissons personne sans défense qui nous aide. »

De plus, Didi Hamann, le vieux de Liverpool, a également expliqué pourquoi Werner devrait envisager Chelsea ou Manchester United avant de déménager à Liverpool. Lisez ses pensées ici….