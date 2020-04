Timo Werner donne sa parole à Liverpool mais deux conditions demeurent avant que l’accord ne soit conclu

Date de publication: jeudi 23 avril 2020 7:14

Timo Werner a annoncé à Liverpool qu’il allait signer pour le club cet été, bien que deux obstacles doivent encore être surmontés avant que les Reds ne confirment sa signature, selon le dernier rapport.

L’attaquant allemand est considéré comme l’un des meilleurs attaquants européens après avoir marqué 27 buts dans toutes les compétitions de RB Leipzig cette saison et la compétition pour le signer est féroce.

En plus de Liverpool, les goûts de Chelsea, Manchester United et Inter Milan ont également été liés, tandis que Le Bayern Munich est également enthousiaste et jeudi, il est apparu que Barcelone était également sur le point de bouger.

Cependant, Werner n’a pas caché son admiration pour Liverpool et son manager Jurgen Klopp.

“Je sais que Liverpool est la meilleure équipe du monde en ce moment et quand vous êtes lié à cette équipe, cela me rend très fier”, a-t-il déclaré après son but contre les Spurs le mois dernier, alors qu’il a également qualifié Klopp de “meilleur entraîneur le monde”.

Et maintenant, Sky Sports affirme que Werner a dit à Liverpool qu’il était prêt à les rejoindre cette saison et qu’ils, surtout ses autres prétendants, demeuraient son premier choix incontesté.

Cependant, selon le rapport, il reste quelques obstacles à surmonter avant qu’un accord ne soit conclu; notamment que Liverpool ne semble pas disposé à ce moment à respecter sa clause de libération de 60 millions d’euros (52 millions de livres sterling) avant son expiration le 15 juin.

Cela pourrait être dû au fait que Liverpool est prêt à parier que le souhait de Werner de les rejoindre, et eux seuls, leur permettra de le signer pour un montant inférieur après l’expiration de la clause. Ou il se pourrait que le club soit, à ce stade, simplement prudent dans un contexte d’incertitude dans le jeu à l’heure actuelle.

Deuxièmement, Sky Sports estime que, même si Werner a donné son feu vert, Werner devra encore être convaincu du temps de jeu qu’il obtiendra à Anfield.

Et le journaliste principal Kaveh Solhekol suggère même que Werner sait qu’il sera derrière leur célèbre front trois s’il devait se déplacer.

“Werner deviendra un joueur de Liverpool cet été si Klopp décide d’activer sa clause de libération de 52 millions de livres sterling et s’il peut convaincre Werner qu’il jouera régulièrement la saison prochaine”, a déclaré Solhekol.

«Il est presque certain de quitter le RB Leipzig cet été en raison de sa clause de libération et il est favorable à un déménagement à Liverpool tant qu’il pourra jouer.

«Les fans de Leipzig s’attendent à ce que Werner parte à la fin de la saison, mais un déménagement à Liverpool est compliqué car ils ont déjà sans doute le meilleur trois premiers au monde.

“Werner accepte qu’il aurait une sérieuse compétition entre ses mains à Anfield sous la forme de Sadio Mane, Roberto Firmino et Mohamed Salah, et pour être juste envers lui, il ne croit pas qu’il est encore à leur niveau.”

Souness donne un coup de pouce massif à Werner

L’accord potentiel a également reçu le feu vert de Graeme Souness, qui estime que Liverpool est bien placé pour attirer les meilleures stars mondiales à Anfield.

“Je pense [Liverpool will strengthen] à l’avant, et c’est pourquoi je pense qu’ils s’en prendront à Werner », a-t-il déclaré à The Football Show.

«Quand nous étions l’équipe dominante pendant mon temps en tant que joueur, chaque été, ils dépensaient de l’argent et amenaient des joueurs. C’était la manière de Liverpool.

“Je pense à Fabinho et Andy Robertson, ils ont acheté des joueurs dans le passé qui n’ont pas besoin de se mettre immédiatement de côté ou de faire une impression instantanée, et c’est un endroit formidable.

«Liverpool est là, où il peut choisir les meilleurs, et il n’est pas nécessaire qu’il vienne et soit une superstar dès le premier match, et la pression est hors d’eux, afin qu’il puisse regarder autour de lui et comprendre ce qu’il faut être un joueur de Liverpool. “

Dans d’autres nouvelles de Liverpool, il est affirmé que la position du PSG sur Kylian Mbappe pourrait, bizarrement, conduire l’attaquant à rejoindre les Reds sur un transfert gratuit.