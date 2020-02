Timo Werner fait l’admission au transfert de Liverpool

Date de publication: jeudi 20 février 2020 8:55

Liverpool a été relancé dans l’espoir de signer Timo Werner, tandis qu’Arsenal et Everton mènent la chasse à un attaquant de Gand, selon Paper Talk de jeudi.

LIVERPOOL GIVEN TIMO WERNER LIFT

Timo Werner a admis que l’intérêt de Liverpool pour lui le rendait fier après avoir frappé le vainqueur du RB Leipzig à Tottenham mercredi soir.

L’international allemand a marqué le seul but du match alors que l’équipe de Bundesliga a enregistré une victoire 1-0 dans le nord de Londres lors du match aller des 16 derniers matchs de Ligue des champions.

Werner a été fortement pressenti pour passer à la Premier League au cours des 18 derniers mois, Liverpool étant connu pour avoir mené la charge du jeune attaquant.

Et après le match dans le nord de Londres, Werner a été directement interrogé sur les liens d’Anfield et il a révélé qu’il était fier d’être mentionné dans le même souffle du club.

“Oui, je sais que Liverpool est la meilleure équipe du monde en ce moment”, a-t-il déclaré.

«Lorsque vous êtes lié à cette équipe, cela vous rend très fier, mais dans ce cas, c’est un plaisir.

«Mais je sais que Liverpool a beaucoup de bons joueurs.

«Je dois m’améliorer et apprendre beaucoup plus de choses pour arriver à ce niveau et y jouer.»

Le joueur de 23 ans, qui a également été lié à Manchester United et Chelsea, a marqué son 26e but de la saison en seulement 32 matches et dispose actuellement d’une clause de libération de seulement 50 millions de livres sterling.

Pendant ce temps, le spécialiste norvégien Jan Aage Fjortoft a affirmé que Liverpool est la destination la plus probable pour Werner cet été, ajoutant qu’il n’y a “aucun signe” d’intérêt du Bayern Munich pour l’attaquant.

ET LE RESTE

Arsenal envisage l’as du Bayer Leverkusen Jonathan Tah, qui dispose d’une clause de libération de transfert de 33 millions de livres sterling (Le soleil)

Arsenal, Everton et Leicester font partie des sept clubs qui suivent la starlette de Gand Jonathan David, selon des informations (The Sun)

Kai Havertz, cible du transfert à Liverpool, pourrait quitter le Bayer Leverkusen cet été, selon l’un des chefs de la direction du club (Daily Express)

L’attaquant de Barcelone et d’Argentine Lionel Messi, 32 ans, a été appelé par LA Galaxy pour discuter d’un transfert du côté MLS (Dailly Express)

Liverpool fait face à une attente impatiente de découvrir si le capitaine Jordan Henderson manquera une période clé de sa saison après avoir subi une blessure à la cuisse (Daily Mail)

L’attaquant français Olivier Giroud, 33 ans, insiste sur le fait qu’il donnera tout son possible pour Chelsea dans les mois à venir malgré son absence en janvier à Stamford Bridge (Daily Mirror)

L’ancien attaquant vénézuélien de Newcastle United et de West Brom Salomon Rondon pense que Manchester United a fait une offre tardive pour le faire signer par Dalian Professional, membre de la Super League chinoise, le jour de la date limite de transfert (Daily Star)

Liverpool serait en train de repérer le milieu de terrain du Werder Bremen Milot Rashica en vue de lancer une offre estivale de 31 millions de livres sterling (Daily Star)

Paul Pogba pourrait maintenant rester à Manchester United cet été après que la Juventus ait tourné son attention vers Thiago Alcantara du Bayern Munich (Daily Star)

Chelsea craint que N’Golo Kante ne soit absent pendant au moins cinq matches avec une blessure à l’aine, manquant un tronçon critique de sa saison (The Times)

Un certain nombre de grands clubs de Premier League – dont Everton, Chelsea et Liverpool – ont envisagé de braconner le dépisteur en chef très apprécié du Real Madrid, Juni Calafat (Daily Telegraph)

La fédération de football et les chefs législateurs devraient résister à la pression d’Arsène Wenger pour se précipiter à travers des réformes radicales des règles de hors-jeu avant l’Euro 2020 (Daily Telegraph)

Steven Gerrard pourrait être prêt à remettre à Flo Kamberi un baptême du feu en Ligue Europa contre Braga (Scottish Sun)

Ian Maxwell insiste sur le fait qu’il n’est pas prévu de supprimer les rediffusions de la Coupe écossaise pour réduire la congestion sur la liste des matches bloqués (Scottish Sun)

Sous pression Daniel Stendel admet qu’il ressent la chaleur pour la première fois en tant que patron de Hearts (Scottish Sun)

James Graham, un enfant du comté de Ross, devrait subir un procès à Manchester United (Scottish Sun)