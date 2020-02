Timo Werner reçoit une proposition de transfert de Man United

Manchester United a fait une proposition pour signer Timo Werner du Red Bull Leipzig, selon The Athletic.

Le média affirme que Barcelone et les Red Devils ont tous deux offert des conditions personnelles au joueur de 23 ans, qui est l’un des joueurs les plus recherchés du football mondial.

L’Allemand a connu une autre saison incroyablement prolifique à Leipzig, marquant 27 buts et enregistrant 11 passes décisives en seulement 33 matchs.

Sa signature serait un coup d’État majeur pour United si les négociateurs de transfert Ed Woodward et Matt Judge sont en mesure de le retirer.

Barcelone cherche un remplaçant à long terme pour Luis Suarez, qui a maintenant 33 ans, et l’offre de jouer aux côtés de Leonel Messi en Ligue des champions en est une que les Reds pourraient avoir du mal à égaler.

Le Bayern Munich attend également dans les coulisses, bien que l’Athletic pense que Werner est cool à l’idée de les rejoindre car ils ne lui ont pas fait d’offre l’été dernier et voulaient qu’il se retire de son contrat de Leipzig afin de pouvoir le monter. un transfert gratuit. Cela lui a laissé le sentiment qu’il n’était «pas vraiment recherché».

Mais la plus grande compétition de United peut être Liverpool. Werner est apparemment désireux de jouer avec son compatriote allemand Jurgen Klopp et de faire battre les cœurs du Merseyside la semaine dernière quand il a déclaré: “ Je sais que Liverpool est la meilleure équipe en ce moment au monde et lorsque vous êtes lié à cette équipe, je suis très fier ” .

Il existe des liens étroits entre les deux. Klopp est originaire de la même partie de l’Allemagne que Werner et les deux ont soutenu la croissance de Stuttgart. L’agent de 23 ans, Karlheinz Forster, était le héros de l’enfance de Klopp.

Cependant, dans l’état actuel des choses, Liverpool n’a fait aucune approche pour la star.

Les Red Devils n’auront probablement pas à attendre la fin de la saison pour découvrir si leurs rivaux se joindront à la course pour signer Werner. L’Athletic note qu’il y a une clause de libération de 51 millions de livres sterling dans le contrat allemand qui a une échéance en avril.

United peut potentiellement offrir à Werner que Liverpool et Barcelone ne peuvent pas, c’est qu’il se verrait plus ou moins garantir une place dans la formation de départ. Et si en avril, il semble que Old Trafford accueillera le football de la Ligue des champions la saison prochaine, il se pourrait que les Red Devils puissent obtenir leur homme.

