Timo Werner s’exprime ouvertement sur les doutes de Liverpool alors qu’il discute du déménagement de Man Utd

Date de publication: Mardi 10 mars 2020 9:26

Timo Werner a admis qu’il avait des doutes sur un déménagement à Liverpool ou à Manchester City – et a apparemment suggéré qu’il pourrait être plus adapté à un transfert à Manchester United.

Werner est une propriété brûlante en Europe, étant donné qu’il dispose d’une clause de libération de 60 millions d’euros – qui peut être encore plus bas que celui. Étant donné qu’il a marqué 27 buts dans toutes les compétitions cette saison, cela semble un prix qui vaut la peine d’être payé.

Des informations plus tôt dans le mois ont indiqué que Liverpool était fortement intéressé par l’attaquant de RB Leipzig, qui les a décrits comme meilleure équipe du monde et Jurgen Klopp, meilleur entraîneur du monde. Et l’attaquant allemand a poursuivi cette offensive de charme ce week-end avec plus de commentaires apparemment destinés à attirer l’attention de Liverpool.

Cependant, dans son interview la plus ouverte sur son avenir, Werner a longuement discuté d’un éventuel déménagement à United, City et Liverpool – et semble même ouvert à l’idée de rester avec Leipzig.

“En ce moment, dans le football professionnel, il existe deux variantes différentes”, a déclaré Werner. «Le premier est de faire partie d’une équipe comme Liverpool ou Manchester City.

«Ils ont une bonne équipe de travail. Les équipes ont également d’excellents entraîneurs.

«Mais c’est la question: voulez-vous aller dans ce genre d’équipe, parce que la situation est déjà si difficile pour chaque membre et que vous voulez en faire partie? C’est un point que vous devez considérer.

«L’autre équipe est composée d’équipes qui ont besoin de grands changements, car elles viennent de remporter quelques gros titres, mais elles ne sont plus en mesure de concourir au plus haut niveau.

“Pour moi, Manchester United fait partie de ces équipes.”

Werner fait allusion au séjour à Leipzig

Ces commentaires seront de la musique aux oreilles du directeur sportif de Leipzig, Markus Krosche, qui la semaine dernière a versé de l’eau froide sur la spéculation que Werner quittera la Bundesliga cet été.

Il n’y a pas beaucoup de choses qui le poussent à nous quitter », a-t-il déclaré à Bild, avant d’insister pour que son équipe ne réponde à aucune demande de renseignements. Werner.

“Il n’y a rien du tout”, a-t-il ajouté. «Mais il est normal que Timo se concentre sur les autres clubs. Il joue une très, très bonne saison et marque très, très souvent

«Timo a un contrat à long terme et il n’y a pas beaucoup de choses qui le poussent à nous quitter.

«Nous jouons en Ligue des champions, nous avons une super équipe d’entraîneurs et nous voulons toujours accomplir beaucoup.»

Leipzig semble être un pari solide pour atteindre les quarts de finale de la Ligue des champions après avoir battu Tottenham 1-0 à l’extérieur lors du match aller des 16 derniers matchs.

Et avant le match retour de mardi soir contre le Londoniens blessés, Werner a même laissé entendre qu’il était prêt à rester, ajoutant: «À ce stade de ma carrière, je me demande: est-ce que je veux faire partie d’une nouvelle équipe, créer quelque chose de nouveau ou est-ce que je veux rester mon équipe et faire quelque chose de génial? “