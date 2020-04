“Tir? Protocoles conçus pour tous les sports à tous les niveaux. Nous évaluons …”

ROME. L’espoir pour tous les fans qui suivent le football est de revenir parler de ce qui se passe sur le rectangle vert, donc de stopper la polémique et le bon sens face à la pire crise que ce sport ait connue depuis sa création.

DATE CLÉ MAIS …

Le ministre des Sports, Vincenzo Spadafora, concernant la reprise des activités a été très clair: “La date indicative de la reprise reste le 4 mai, mais elle doit être confirmée et nous devrons être sûrs qu’il sera possible de reprendre les activités dans les meilleures conditions de sécurité possible “. La santé avant tout, les sommets du football mondial se répètent depuis des semaines, donc le protocole étudié par la Commission médicale de la FIGC doit nécessairement être appliqué comme un évangile pour éviter un nouveau verrouillage, qui serait une pierre angulaire de l’éventuelle clôture des compétitions. .

PROTÉGER LE SPORT ET LES SPORTIFS

Des protocoles qui couvriront tous les sports, pas seulement le football: «Nous espérons pouvoir garder la date reportée pour la récupération, mais je tiens à préciser que l’entraînement se fera strictement à huis clos, nous créons des protocoles pour sécuriser tous les sports, même là où le contexte et les espaces sont petits. – précise le ministre – Des formules ad hoc sont nécessaires pour résumer les besoins en matière de sécurité et d’économie sportive liés à la reprise des activités. Dans les semaines à venir, nous suivrons de près l’évolution de la situation, car ma plus grande préoccupation est à présent de protéger la santé de tous les athlètes et d’empêcher l’un d’eux de subir des dommages irréparables par rapport à l’urgence sanitaire que nous vivons “.