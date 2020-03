“Tir sur le football? 3 mai date irréaliste. 400 millions pour les sports de base et les TSA”

ROME. Ce matin, le Ministre des sports, Vincenzo Spadafora, aux microphones de La Repubblica, a analysé la situation des Sport italien et a précisé que pour la football une reprise le 3 mai semble irréaliste, compte tenu de la situation actuelle dans le pays et de la courbe de contagions de Covid-19 qui ne montre toujours aucun signe de forte baisse.

FOOTBALL ET GRAND SUIVI

«En Serie A, des erreurs ont été commises, je pense par exemple lorsque nous nous sommes arrêtés, mais plus généralement je pense que les clubs doivent comprendre qu’un tel événement signifie qu’après ce ne sera plus le même qu’auparavant. – a admis le ministre – Tirer le 3 mai? Date irréaliste, demain je proposerai une extension pour tout le mois d’avril du bloc de compétitions sportives de tous niveaux, bien sûr, la mesure sera également étendue à l’entraînement. Initialement, il n’y a pas eu d’intervention sur ce dernier, également en raison de l’hypothèse des Jeux olympiques toujours debout, mais maintenant nous devons penser à tout le sport et pas seulement au football, et dans ce cas, ce dernier n’est pas seulement de la série A. – tonnerres Spadafora – Vous avez besoin d’un sérieux désir de changer, il y a de grands clubs qui vivent comme dans une bulle, pensez aux salaires des millionnaires des joueurs. Aujourd’hui, nous devons comprendre que rien, après cette crise, ne reviendra comme avant “.

PROCHE DU SPORT DE BASE

Message important pour le sport de masse et ses millions de pratiquants: “Nous avons un plan prêt, nous allouerons une somme extraordinaire de 400 millions d’euros aux associations d’amateurs des territoires, je suis sûr que cette dernière sera l’un des moteurs de la renaissance”.