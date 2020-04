“Tirer des amateurs? Impensable aujourd’hui. Lors de l’appel avec les capitaines, nous avons dit …”

NAPLES. Capitaine et homme symboliqueAfro Napoli United, équipe militante groupe A d’Excellence Campanie, le défenseur Luigi Velotti à nos microphones, il raconte ses impressions en ce moment difficile, entre l’urgence sanitaire liée à Covid-19 et l’abstinence de football.

LA VALEUR DE LA FAMILLE

“Heureusement, je vis cette situation avec ma famille, avant entre le travail et le football, il était plus difficile de profiter des enfants et de l’environnement familial. Au-delà des difficultés, je pense que ce dernier aspect est beau, des choses qui ne vous intéressaient pas auparavant, maintenant vous les réévaluez et vous vous rendez compte qu’il n’y a plus de belle chose. Aujourd’hui, ma vie est à la maison, à la formation et dans les séries télévisées “.

LES RISQUES DU FOOTBALL MINEUR

Tant d’incertitudes autour du football amateur, ces derniers jours, on a beaucoup parlé de la reprise de A à C, mais la plus grande tranche du mouvement de football italien risque de payer le prix le plus élevé: «C’est un moment très critique, franchement, nous ne savons pas que Au final, nous ferons, comme vous l’avez souligné à juste titre aujourd’hui, toutes les entreprises des amateurs ont des sponsors et des petites et moyennes entreprises derrière eux, faute de quoi ce soutien fait de gros efforts. – explique Velotti – Les présidents considèrent aujourd’hui qu’il est plus juste de protéger leurs entreprises, leurs employés, puis cela se répercute sur les clubs sportifs. À cet égard, j’espère que le gouvernement, ou les grandes séries, pourra intervenir comme cela se passe dans d’autres États, seulement avec une aide concrète pour en sortir. “

TIR COMPLEXE

Revenir à l’entraînement en groupe et jouer à des jeux est déjà compliqué chez les Pros, encore moins chez les amateurs où les installations sportives peinent parfois à garantir les prestations de base: «J’espère que demain on pourra revenir sur le terrain, les professionnels seront clairement les premiers à recommencer alors que pour nous les amateurs, je le vois plus dur. Dans les journaux, nous lisons toutes les couleurs, déjà en Serie A ce n’est pas aussi facile que certains le croient, mais il est vraiment complexe d’organiser des transferts d’environ 50 personnes entre le personnel et l’équipe en ce moment. – analyse le capitaine afro – Nous pensons par exemple à Napoli, si un match à jouer à Milan devait avoir lieu, il devrait recevoir des garanties absolues en termes de sécurité et ainsi de suite pour toutes les autres équipes, c’est vraiment difficile. Les contrôles? Je crains que personne ne veuille prendre ses responsabilités, peut-être seulement l’UEFA dans le football, mais alors chaque gouvernement devra trouver sa propre ligne et donner au moins des indications aux professionnels. Chez les amateurs, par contre, je ne crois pas que nous soyons structurés pour faire face à une telle chose, inutile de se cacher, aujourd’hui il est impossible de recommencer ».

LE POINT DU CAPITAINE ET LE RÔLE DE L’AIC

Ces derniers jours, rendez-vous vidéo avec les capitaines du Groupe A d’excellence Campanie, il y a aussi leAIC avec son représentant Found, pour faire le point: «Tout d’abord, il a été rappelé que les amateurs méritent une plus grande protection, beaucoup d’entre nous vivent du football et il n’est pas possible de subvenir aux besoins de leur famille sans contrat et sans protection contre les entreprises. Dans des moments comme celui-ci, les intelligents ne manquent jamais, plusieurs présidents en profitent pour ne pas respecter leurs engagements, de nombreux acteurs risquent littéralement de ne pas pouvoir subvenir aux besoins primaires. – conclut Velotti – AIC? Nous ne pouvons que remercier Antonio Found, il nous a toujours soutenu et depuis un certain temps, comme je l’ai lu dans votre journal il y a quelque temps, il se bat pour l’inclusion des accords économiques dans le football mineur. Aujourd’hui, en tout cas, il faut beaucoup de bon sens, pour trouver des accords peut-être à mi-chemin entre les parties. Je comprends les points critiques des présidents, qui pensent d’abord à leurs propres activités, mais si vous prenez deux ou trois salaires à un garçon qui vit dans le football, je le mets en grande difficulté, j’espère qu’il y a un soutien concret pour nous les amateurs ».