“Tirer? Fixer une date, c’est comme gagner à la loterie. La seule ligue qui …”

Florence. Le numéro un du Lega Pro, Francesco Ghirelli, est intervenu aujourd’hui sur les thèmes récurrents du football, la reprise des ligues et l’impact économique du blocage des compétitions lié à la pandémie de Covid-19.

L’ANALYSE DE GHIRELLI

«Tout d’abord, nous devons préserver la santé des gens, c’est pourquoi tous ceux qui parlent aujourd’hui de dates pour commencer me font rire. Je trouve qu’il est vraiment difficile de faire des prédictions, il est plus facile de gagner à la loterie, nous devrons d’abord éradiquer le virus, puis après des consultations appropriées avec les autorités sanitaires pour établir comment recommencer. – spécifié le numéro un des C – Impact économique? Jusqu’à présent, la Lega Pro a été la seule à présenter une évaluation au gouvernement à cet égard, et je pense que la prochaine saison sera encore plus difficile, la continuité du système est menacée. Les présidents d’entreprises sont propriétaires d’entreprises, en période de crise ils choisiront d’abord leur entreprise puis ils penseront au football. – conclut Ghirelli – Le push and pull actuel, entre la reprise de l’entraînement et les matchs, a certainement ramené l’intérêt du football à des plus bas historiques. Litige en été? Ils doivent être évités, également parce que si un président agissait selon son intérêt personnel, les fans ne le prendraient pas très bien “.