“Titre à Baldi. Sur les griffes des fans …”

FRATTAMAGGIORE (NA). Après que les rumeurs ont circulé ces dernières semaines, plusieurs membres de la direction actuelle du Frattese sortant, dont D’Errico, Pellino et Lamberti, il y a quelques minutes est venue la fumée blanche qui définit l’avenir du partenariat noir.

FUMER BLANC, PARLE D’ERRICO

Notre équipe éditoriale à cet égard, quelques minutes après la conclusion heureuse de la négociation qui a remis le titre de Frattese entre les mains d’Andrea Baldi, garant du nouveau consortium, a atteint le Président sortant Rocco D’Errico qui a parlé ouvertement à nos microphones.

«Officiellement, pendant quelques minutes je ne suis plus président du Frattese, le titre passe désormais entre les mains d’Andrea Baldi, un docteur fractois qui agira en tant que garant du nouveau consortium d’entrepreneurs. – l’ancien patron nerostellato a commencé – À contrecœur, je quitte cette équipe, comme tout conte de fées qui se respecte, il y a un début et une fin, je sais seulement combien j’aime ces couleurs, cette chemise, mais aujourd’hui, mes perspectives d’emploi me demandent réflexion sérieuse sur l’avenir ».

Ph Nando Porzio, D’Errico

INATTENDU ET LA DÉCISION

D’où des livraisons liées principalement aux besoins de travail d’Errico: «La Frattese mérite le respect et l’attention, mais dans cette période historique je ne pouvais pas les donner car j’ai une entreprise de 50 employés à entretenir. Je porte chance à Baldi, une personne respectable qui, avec le nouveau consortium, a pris la responsabilité de payer les restes restants aux joueurs. – souligne D’Errico – Je veux également préciser que les garçons ont déjà eu 4 salaires, mais le moment est venu de conclure un cycle du plus haut niveau, et les chiffres sont clairs. Aujourd’hui, je peux déséquilibrer en disant que je suis vraiment désolé de ne pas avoir terminé cette saison, malheureusement des choses inattendues se produisent dans la vie et il y a des priorités à définir. Un entrepreneur de Caserta? Non, j’avais peur qu’il puisse prendre le titre ailleurs. “

Rocco D’Errico, Frattese

RELATION AVEC LES FANS

Ces derniers mois, frictions avec une frange de pom-pom girl noire, l’ancien patron précise: “Avec les ultras je n’ai jamais eu de problèmes, en effet j’en profite pour les remercier, j’ai toujours été respectueux de tout le monde et j’ai donné une voix aux autres dans ce chemin vers le guide des Frattais. – rappelle D’Errico – Malheureusement, une petite frange de la joie noire s’est avérée présomptueuse, les fans qui offensent et vont au-delà du simple soutien à l’équipe, les attaques personnelles avec diffamation et se trouvent même sur le personnel. Dès le début, je me suis dissocié de ce petit groupe, entre autres beaucoup de fans m’ont également défendu parce qu’ils comprenaient qu’il n’y avait rien pour moi. Je n’ai pas affaire à des gens indignes et arrogants. Je pense que chacun a son propre rôle, j’ai dû rompre les ponts avec une petite partie du Nerostellato Club parce que je n’avais pas envie d’être calomnié. Je le répète, je ne salue que la partie saine du supporter de Frenzy, qui m’a toujours soutenu et a montré maintes et maintes fois à aimer la chemise. “

Ph RdC, fans de Frattese © Le reste du football

GRÂCE AUX AMIS

Outre D’Errico, Rocco Pellino et Antonio Lamberti saluent également la star: “Je remercie Rocco et Antonio, qui quittent la société de manière cohérente avec moi. Deux personnes extraordinaires qui m’ont toujours soutenu, le premier était le plus ancien manager de ce club et un cher ami qui a toujours mis son restaurant à disposition, tant pour les membres que pour l’équipe. Le second était l’âme du Frattais, je lui dois beaucoup car si nous avons atteint certains objectifs, c’est aussi grâce à son excellent travail. Maintenant, la balle revient à Baldi, à qui j’espère continuer ma carrière en tant que manager sportif, en tant qu’amateur de football et garant du nouveau projet “.

Ph Porzio N., D’Errico et Ozzella

SOUVENIRS SPÉCIAUX À NEROSTELLATO

Le plus beau moment est gravé de manière très claire dans l’esprit du président sortant du Frattese: «La deuxième année, la saison dernière pour être clair, je le porterai longtemps dans mon cœur. Nous parlons d’une équipe qui a fait quelque chose d’extraordinaire, un groupe que j’ai mis en place avec mon cher ami Davide Ozzella, que j’espère retrouver dans le football qui compte. – souligne D’Errico – L’atmosphère la saison dernière était idyllique, quelque chose de magique qui nous a aidés à rivaliser avec un grand Giugliano du défunt et inoubliable président Salvatore Sestile. Nous avons joué un grand championnat, terminé au sommet, puis en finale, nous savons tous comment cela s’est passé, mais je pense que nous méritions également la satisfaction de la promotion. Nous sentions que Frattese nous appartenait, je sentais que c’était le mien, mais cette année, il a été conditionné par de nombreux mauvais choix que je n’aurais pas voulu faire en grande partie. Pour moi, le vrai Frattese est celui des deux années précédentes, où nous avions prévu le meilleur avec Ciaramella et son équipe. Désolé, cependant, que l’équilibre avec Teore Grimaldi ait été retrouvé cette année, l’expérience dans l’équipe noire est terminée. ”

Frattese

VOUS VOIR AU FOOTBALL

Dernier commentaire qui a si bon au revoir: «Nouveau consortium? Je n’ai parlé qu’à Baldi, qui a agi en tant que garant, je ne voulais pas savoir qui étaient les nouveaux membres, même si 5-6 noms sont quand même sortis. Je donne le titre à Andrea qui transportera l’équipe jusqu’à la fin de la saison, aujourd’hui je laisse le Frattese à un doc nerostellato, avec l’espoir qu’il pourra l’amener au sommet. Je remercie tous les gars qui ont honoré la chemise au cours de ces trois années, je vais manquer toute cette expérience, cela a été une partie importante de ma vie et je sais seulement combien je me suis investi dans ce projet. – conclut D’Errico – Continuer comme simple partenaire? Mon caractère ne m’aurait pas permis de rester calme, je ne suis pas doué pour être géré par les autres, j’ai l’impression que le président et mon caractère fort auraient pu donner lieu à des discussions, j’ai donc préféré me retirer. “